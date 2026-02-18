به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «کارین کنایسل» وزیر امور خارجه سابق اتریش گفت: رسانه‌های اروپایی با طرح این پرسش از مخاطبان خود که تا چه حد برای جنگ با روسیه آماده می‌شوند، به نوعی «بازی جنگ» راه انداخته‌اند و بدین ترتیب، افکار عمومی را از مشکلات داخلی شامل سیاست ریاضت اقتصادی و کسری بودجه منحرف می‌کنند.

از زمان شروع جنگ اوکراین، روابط کشورهای اروپایی با روسیه تیره شده است. کشورهای اروپایی با تحریم مسکو، تلاش کردند موجب انزوای اقتصادی و دیپلماتیک این کشور شوند اما تحریم ها نتیجه معکوس داشت و به رکود و تورم در اروپا دامن زد.

با نزدیک شدن آمریکا به روسیه پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ در کاخ سفید، کشورهای اروپایی تلاش می کنند روابط با مسکو را احیا کنند اما تداوم جنگ اوکراین مانع از تحقق این هدف است.