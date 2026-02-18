به گزارش خبرگزاری مهر، به‌نقل از رویترز، پیشرفت مذاکرات میان ایران و آمریکا و افزایش امیدها به کاهش تنش‌های دوجانبه و افت ریسک اختلال در عرضه نفت ایران، قیمت نفت را در معاملات روز چهارشنبه تقریباً بدون تغییر نگه داشت.

بهای هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۱۱ سنت، معادل ۰.۱۶ درصد افزایش، به ۶۷ دلار و ۵۳ سنت رسید. نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با ۶ سنت افزایش، معادل ۰.۱۰ درصد، در سطح ۶۲ دلار و ۳۹ سنت معامله شد.

وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد تهران و واشنگتن در مذاکرات روز سه‌شنبه با هدف حل‌وفصل اختلاف دیرینه بر سر پرونده هسته‌ای، بر سر اصول اصلی به تفاهم رسیده‌اند؛ با این حال تأکید کرد این موضوع به‌معنای نزدیک بودن دستیابی به توافق نهایی نیست.

با وجود این، تحلیلگران نسبت به تداوم پیشرفت این مذاکرات با احتیاط برخورد کرده‌اند.

در کنار این عوامل، گزارش رسانه‌های روسی درباره افزایش تولید در میدان نفتی تنگیز قزاقستان ــ یکی از بزرگ‌ترین میادین نفتی جهان ــ پس از توقف تولید در ماه ژانویه، فشار مضاعفی بر قیمت نفت وارد کرده است. به‌گفته برخی منابع، تولید این میدان تا ۲۳ فوریه به ظرفیت کامل بازمی‌گردد.

بازار همچنین در انتظار انتشار گزارش هفتگی مؤسسه نفت آمریکا (API) در روز چهارشنبه و گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) در روز پنجشنبه است. تحلیلگران رویترز برآورد می‌کنند ذخایر نفت خام آمریکا در هفته منتهی به ۱۳ فوریه حدود ۲.۳ میلیون بشکه افزایش یافته، در حالی که ذخایر بنزین حدود ۲۰۰ هزار بشکه کاهش داشته است.