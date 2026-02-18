نگاهی کمیک به میرزارضا کرمانی؛ پسر شاه قاجار مدعی خانه هنرمندان شد!

حامد شیخی کارگردان نمایش «میرزا رضا» که این شب‌ها در تماشاخانه انتظامی خانه هنرمندان ایران روی صحنه رفته است در گفتگو با خبرنگار مهر درباره موضوع این نمایش توضیح داد: نمایش ما درباره میرزا رضا کرمانی است، اما از زوایایی که تاکنون کمتر به آنها پرداخته شده است. ما شخصیت او را در سریال‌هایی مثل «سال‌های مشروطه» دیده‌ایم، اما اینجا به وجوه دیگر زندگی‌اش مانند دادگاه، سرنوشت قبرش و مهم‌تر از همه، نواده‌اش پرویز خطیبی پرداخته‌ایم. خطیبی از نویسندگان، کاریکاتوریست‌ها و فیلمسازان مطرح سینمای ایران بود که اولین فیلم‌های طنز ایرانی را ساخت.

کامران میرزا ادعای مالکیت می‌کند

وی با اشاره به نقش خانه هنرمندان ایران در این نمایش عنوان کرد: ما از طریق تاریخچه خانه هنرمندان به ارتباط میان کامران میرزا و میرزا رضای کرمانی می‌پردازیم. کامران میرزا پسر ناصرالدین شاه ۲ دلخوری از میرزا رضا داشت، یکی قتل پدرش و دیگری اینکه پرویز خطیبی باعث شهرت عزت الله انتظامی شد و نام او روی «اتاق زیر شیروانی» یعنی سالن انتظامی در خانه هنرمندان گذاشته شد. کامران میرزا مدعی است این خانه در زمین‌های او ساخته شده و ماجرا حول این محور می‌چرخد.

این کارگردان درباره چرایی انتخاب این سوژه اظهار کرد: زادگاه من و میرزا رضا هر ۲ رفسنجان است. احساس کردم باید دِینی نسبت به همشهری‌ام ادا کنم، هرچند با مسیرش موافق نبودم. دوم اینکه در سریال «سال‌های مشروطه» قرار بود نقش او را بازی کنم که نشد و از همان زمان دغدغه این کاراکتر را داشتم. در مورد خانه هنرمندان هم از وقتی نمایش «چراغ تئاتر» را در سالن انتظامی اجرا کردم، به تاریخچه این مکان علاقه‌مند شدم؛ جایی که زمانی سربازخانه متفقین و بعد محل نگهداری اسرای عراقی بود.

کابرد طنز در مواجهه با تاریخ

شیخی در رابطه با کاربرد طنز در این اثر گفت: انتخاب زبان طنز برای این اثر ۲ دلیل داشت، اول اینکه در زوایای پنهان شخصیت میرزا رضا و حتی بازجویی‌هایش، طنز وجود دارد. مستندات نشان می‌دهد او بسیاری از حرف‌ها را به زبان طنز گفته است. دوم اینکه جامعه امروز برای دنبال کردن یک قصه تاریخی، نیاز به شیرینی دارد. ما طنز را برجسته نکردیم، بلکه همان زوایای کمدی پنهان در تاریخ را نشان دادیم. البته نمایش تلخی‌هایی هم دارد، اما سعی کردیم با این شیرینی مخاطب را روی صندلی نگه داریم.

کارگردان نمایش «میرزا رضا» در رابطه با ویژگی‌های اجرایی این نمایش بیان کرد: نمایش روایت غیرخطی دارد. همه قصه در یک لوکیشن واحد اتفاق می‌افتد، اما با طراحی نور، فضاهای متعددی خلق کرده‌ایم. اصلی‌ترین ویژگی‌ نمایش سادگی است؛ همه طراحی‌ها در خدمت قصه هستند. مخاطبان بیشتر از همین سادگی و معرفی تاریخچه‌ها استقبال کرده‌اند. ما چند تاریخچه را همزمان روایت می‌کنیم: تاریخچه میرزا رضا، پرویز خطیبی و خانه هنرمندان. برای اولین بار است که میرزا رضا به عنوان یک شخصیت کمیک روی صحنه می‌آید. سعی کردیم با این رویکرد، هم حرف‌های امروزی بزنیم و هم مخاطب را به مطالعه بیشتر درباره این شخصیت‌ها باز بخوانیم.

نمایش «میرزا رضا» از ۱۵ بهمن تا ۱۵ اسفند هرشب ساعت ۱۹ در سالن انتظامی خانه هنرمندان روی صحنه می‌رود.

در این نمایش حامد ‌شیخی، آرش ‌سروری، رویا ‌شیخی، علی ‌اسدیان، علی ‌پیله ‌ور، حمیدرضا ‌جهانگیری، ژیلا ‌گنجه، مریم ‌بابایی، فرشاد ‌نجفی، رضا ‌حسین ‌نژاد و محمد ‌جبرائیلی به ایفای نقش می‌پردازند.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: «همه در برزخیم. کامران میرزا مدعی است که خانه هنرمندان منزل او بوده و اتاق زیر شیروونی باید سالن استاد کامران میرزا باشد؛ پس میرزا رضا و نواده‌اش پرویز خطیبی را مقصر می‌داند و قصه میرزا رضا از آغاز روایت می‌شود.»