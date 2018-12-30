کنفرانس سالانه کمبریج ۲۰۱۹ برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مؤسسه پدیدهشناسی جهانی، کنفرانس سالانه کمبریج ۲۰۱۹ خود را در روزهای ۵ تا ۷ ژوئن ۲۰۱۹ در دانشگاه هاروارد، کمبریج- ایالات متحده برگزار میکند.
در هزاره جدید، فناوریهای جدید ارتباطات، وعده یک جامعه جهانی به طور فزاینده متصل و متقابل را در میدهد. بدیهی است که این فناوریهای جدید تغییر کرده و طبیعت و عمل تحقیق فلسفی را تا حدودی تقویت کرده است. بر این اساس، مؤسسه پدیدهشناسی جهانی به این تلاش پیوسته و امیدوار است که مشارکت خود را در فرهنگ روشنفکری جهان گسترش دهد و روشها و اصول تحقیق پدیدارشناختی پیشرفته را گسترش دهد. با این هدف، مؤسسه پدیدهشناسی جهانی کنفرانس سالانه خود را در سال ۲۰۱۹ برگزار میکند و از علاقمندان به مشارکت در آن دعوت میکند.
علاقمندان میتوانند جهت شرکت در کنفرانس و اطلاع از نحوه ارسال آثار از طریق آدرس ایمیل office@phenomenology.org در ارتباط باشند.
مهلت تحویل آثار تا پایان روز ۱۵ آوریل ۲۰۱۹ است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس http://www.phenomenology.org/ مراجعه گردد.
نظر شما