حماسه ۹ دی باعث تقویت وحدت ملی و پیوند مردم با نظام اسلامی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران به مناسبت فرارسیدن سالروز حماسه ۹ دی صادر شده به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

«راهپیمایی ۹ دی تجلی قدرت خدا و حرکتی ماندگار در تاریخ انقلاب است.» امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی)



حماسه ۹ دی تقویت انسجام و وحدت ملی و پیوند مجدد مردم و نظام اسلامی را رقم زد و با منزوی ساختن فتنه‌گران نشان داد انقلاب اسلامی‌ به رهبری ولی فقیه زمان و اتکا به سرمایه‌های درونی قادر است به مانند هشت سال دفاع مقدس،‌ پیچیده‌ترین بحران‌ها را مهار و با تبدیل آن به فرصت‌های تاریخی، اراده خود را به دشمنان تحمیل و آنان را از هوس خلق فتنه‌های جدید علیه ارزش‌ها و مقدسات دینی، انقلابی و ملی ‌برحذر دارد.

دشمنان ایران و اسلام با ایجاد فتنه سعی داشتند ملت غیور و انقلابی ایران را از مسیر ولایت پذیری دور ساخته و جایگاه رهبری جامعه اسلامی را متزلزل نمایند که این بار نیز با هدایت‌گری مقام عظمای ولایت و درایت و حضور مؤثر مردان و زنان ایران عزیز، فتنه ۸۸ به بهترین شکل ممکن و به دست مردم در نطفه نابود شد.

۹ دی ماه ۸۸ تجلی حماسه عاشورایی و میثاق معنادار امت با مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) و نقطه سرنوشت‌ساز تقابل نظام سلطه و جبهه استکبار با اسلام، انقلاب و ولایت فقیه بود،‌ حماسه‌ای که به فرموده رهبر معظم انقلاب(مدظله‌العالی)، تجدید پیمان دوباره ملت بزرگ ایران با آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب بود.

حماسه بی‌نظیر و تاریخی ۹ دی به همه دشمنان درونی و بیرونی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اثبات کرد که مردم نجیب ایران اسلامی با حضور به موقع خود در صحنه‌های سرنوشت‌ساز و پیروی از ولی فقیه که از عوامل اصلی غلبه بر مشکلات فراگیر نظام است تا آخرین نفس و قطره خون از آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب و پرتو ولایت فقیه زمان دفاع خواهند کرد و وجود تحریم‌ها و تهدیدها هیچ خدشه‌ای در اراده پولادین این ملت وارد نخواهد کرد.

مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران، ضمن گرامیداشت حماسه ۹ دی،‌ مدیران، استادان و طلاب مدارس علمیه خواهران سراسر کشور را به حضور در مراسم این روز بزرگ دعوت می‌نماید و بر برگزاری برنامه‌های بصیرت‌افزایی که پیچیدگی‌ها و ترفندهای شیطنت‌آمیز و استکباری را برای طلاب و اساتید حوزه‌های علمیه خواهران روشن ساخته و آستانه مصونیت آنان را در جریان برخورد با حوادث و آشوب‌های اجتماعی ارتقا بخشد، تأکید کرده و اعلام می‌کند این انقلاب با درایت و حکمت بی نظیر علمدار حکیم و فرزانه خود و با بصیرت و وظیفه شناسی مردمانش با صلابت و پر افتخار در حال حرکت است تا پرچم عدالت طلبی خویش را به دست صاحب و مقتدای اصلی‌اش برساند.