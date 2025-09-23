حجت الاسلام قائمی مطرح کرد؛ لزوم توجه به بایدها و نبایدهای دفاع مقدس

حجت‌الاسلام محمدجواد قائمی در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت هفته دفاع مقدس با عنوان «دوازده روز نفس‌گیر از هشت سال جنگ تحمیلی تا بایدها و نبایدهای دفاع مقدس» تأکید کرد: توجه به عبرت‌های دفاع مقدس و تطبیق آن با شرایط امروز، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است؛ به‌ویژه هم‌زمانی هفته دفاع مقدس با حملات اخیر جبهه استکبار و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران، اهمیت بازخوانی این مقطع تاریخی را دوچندان می‌کند.

وی با اشاره به آغاز جنگ تحمیلی در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ گفت: حمله رژیم بعث عراق با حمایت قدرت‌های شرق و غرب و عملگی رژیم صهیونیستی و ناتو، علیه نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران، یکی از بزرگ‌ترین حوادث تاریخ معاصر بود که با ایستادگی ملت ایران به حماسه‌ای ماندگار تبدیل شد.

سه باید اساسی در فرهنگ دفاع مقدس

حجت الاسلام قائمی سه «باید» اساسی در فرهنگ دفاع مقدس را چنین برشمرد: توجه به وحدت اجتماعی و سیاسی مهم است و برخلاف بسیاری از مقاطع تاریخی که اختلافات داخلی موجب ضعف کشور شد، در دوران دفاع مقدس همه گروه‌ها و سلایق حول محور دفاع از میهن و ارزش‌ها متحد شدند.

وی پشتیبانی از ولایت فقیه را باید دیگری بیان کرد و گفت: دفاع مقدس نشان داد که پیروی از ولایت فقیه مهم‌ترین شرط پیروزی و عبور از بحران‌هاست و هرگاه نیروها حول محور ولایت تجمیع شدند، نتایج بزرگی به دست آمد.

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران مازندران همراهی دیپلماسی و میدان را ضروری دانست و گفت: دفاع مقدس ثابت کرد که در کنار مقاومت میدانی، عزت ملی و بین‌المللی نیز در پرتو حکمت و بصیرت قابل تحقق است.

نبایدهای دفاع مقدس

مدیر حوزه علمیه خواهران مازندران همچنین به دو «نباید» مهم در تجربه دفاع مقدس اشاره کرد: فتنه‌انگیزی و سهم‌خواهی پس از پیروزی نباید مهم است زیرا هرگونه اختلاف‌افکنی پس از موفقیت‌ها، بستری برای سوءاستفاده دشمنان است.

وی اعتماد به دشمن و تجربه‌های تلخ از دیگری نبایدها برشمرد و با اشاره به تجربه‌های تاریخی همچون سعدآباد و برجام خاطرنشان کرد که اتکا به غرب و دشمنان انقلاب نه‌تنها مشکلی را حل نکرده، بلکه موجب تحمیل خسارت‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بر کشور شده است.

وی یادآور شد: دفاع مقدس الگویی ماندگار برای همه نسل‌هاست که در سایه آن می‌توان مسیر خودباوری، پیشرفت و تحقق تمدن نوین اسلامی ایرانی را هموار کرد.

قائمی در پایان تصریح کرد: امروز باید با بهره‌گیری از فرهنگ ایثار و شهادت، تقویت وحدت ملی و پایبندی به ولایت فقیه، بسترهای لازم برای عبور از چالش‌ها و دستیابی به قله‌های پیشرفت را فراهم کنیم.