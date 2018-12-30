غیبت هاشمی در جلسات هیات دولت/ وزیر بهداشت استعفا کرد

به گزارش خبرنگار مهر ، الیاس حضرتی نماینده تهران از استعفای وزیر بهداشت خبر داده و گفته قاضی زاده هاشمی چند روزی است که در جلسات هیات دولت شرکت نمیکند.
نماینده تهران در توییتر خود نوشته است: متاسفانه با خبر شدم، دکتر قاضیزاده هاشمی در اعتراض به کاهش بودجه سلامت، استعفا داده و چند روزی است در جلسات هیات دولت شرکت نمیکند.
وی تاکید کرده است: وظیفه تمام دلسوزان است که مانع از استعفای ایشان شوند و امیدوارم بهزودی وزیر بهداشت دوباره در دولت حاضر شوند.
به گزارش خبرگزاری مهر؛ بودجه وزارت بهداشت از سال ۹۲ تاکنون بیش از ۴۰۰درصد افزایش داشته و برای سال آینده نیز ۳۶ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است.
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