غیبت هاشمی در جلسات هیات دولت/ وزیر بهداشت استعفا کرد

به گزارش خبرنگار مهر ، الیاس حضرتی نماینده تهران از استعفای وزیر بهداشت خبر داده و گفته قاضی زاده هاشمی چند روزی است که در جلسات هیات دولت شرکت نمی‌کند.

نماینده تهران در توییتر خود نوشته است: متاسفانه با خبر شدم، دکتر قاضی‌زاده هاشمی در اعتراض به کاهش بودجه‌ سلامت، استعفا داده و چند روزی است در جلسات هیات دولت شرکت نمی‌کند.

وی تاکید کرده است: وظیفه تمام دلسوزان است که مانع از استعفای ایشان شوند و امیدوارم به‌زودی وزیر بهداشت دوباره در دولت حاضر شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر؛ بودجه وزارت بهداشت از سال ۹۲ تاکنون بیش از ۴۰۰درصد افزایش داشته و برای سال آینده نیز ۳۶ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است.