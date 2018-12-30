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۹ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۵۶

الیاس حضرتی خبر داد؛

غیبت هاشمی در جلسات هیات دولت/ وزیر بهداشت استعفا کرد

غیبت هاشمی در جلسات هیات دولت/ وزیر بهداشت استعفا کرد

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از استعفای وزیر بهداشت خبر داد و گفت: قاضی‌زاده هاشمی چند روزی است که در جلسات هیات دولت شرکت نمی‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر ، الیاس حضرتی نماینده تهران از استعفای وزیر بهداشت خبر داده و گفته قاضی زاده هاشمی چند روزی است که در جلسات هیات دولت شرکت نمی‌کند.

نماینده تهران در توییتر خود نوشته است: متاسفانه با خبر شدم، دکتر قاضی‌زاده هاشمی در اعتراض به کاهش بودجه‌ سلامت، استعفا داده و چند روزی است در جلسات هیات دولت شرکت نمی‌کند.

وی تاکید کرده است: وظیفه تمام دلسوزان است که مانع از استعفای ایشان شوند و امیدوارم به‌زودی وزیر بهداشت دوباره در دولت حاضر شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر؛ بودجه وزارت بهداشت از سال ۹۲ تاکنون بیش از ۴۰۰درصد افزایش داشته و برای سال آینده نیز ۳۶ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است.

کد مطلب 4499130

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    نظرات

    • محمد IR ۱۳:۱۳ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
      1 1
      پاسخ
      آقای دکتر هاشمی نیت‌شان خیر بوده است اما طرح سلامت اشکالات زیادی دارد که باید اصلاح بشه

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