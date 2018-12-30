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۹ دی ۱۳۹۷، ۱۴:۲۶

قطع اینترنت موبایل در بنگلادش برای حفظ سلامت انتخابات

قطع اینترنت موبایل در بنگلادش برای حفظ سلامت انتخابات

مقامات سیاسی در کشور بنگلادش می گویند به منظور جلوگیری از انتشار شایعات و تبلیغات مسموم انتخاباتی از طریق گوشی های همراه دسترسی به اینترنت را بر روی گوشی های هوشمند مسدود می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، دولت بنگلادش فردا انتخابات پارلمانی این کشور را برگزار خواهد کرد و نگرانی ها در مورد انتشار اخبار جعلی و دروغین از طریق اینترنت که می تواند به ایجاد آشوب و بی نظمی کمک کند، موجب شده تا این کشور گزینه قطع اینترنت گوشی های همراه را مد نظر قرار دهد.

این تصمیم توسط کمیسیون رگولاتوری مخابرات بنگلادش اتخاذ شده و بر اساس خدمات داده نسل سوم و چهارم توسط اپراتورهای تلفن همراه ارائه نخواهد شد. قرار است قطع خدمات اینترنت همراه تا پایان روز برگزاری انتخابات ادامه یابد.

این تصمیم دولت در بنگلادش بسیار بحث انگیز شده و بسیاری معتقدند چنین کاری صحیح نیست و نباید به طور کامل جلوی دسترسی مردم به اینترنت همراه را گرفت.

مقامات بنگلادشی پیش از این در آگوست گذشته هم پس از بالاگرفتن اعتراضات خیابانی در واکنش به نا امنی برخی جاده ها خدمات داده همراه را مسدود کرده بودند.

کد مطلب 4499374

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