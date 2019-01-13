ثبت دو اختراع ایرانی برای درمان بیماری های انسدادی ریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دکتر محمد حسین بسکابادی با اعلام این خبر افزود: با تلاش محققان این مرکز دو محصول شربت گیاه آویشن شیرازی برای درمان بیماری های انسدادی ریه از جمله آسم و بیماری انسدادی مزمن ریه (COPD) و کپسول کارواکرول برای درمان بیماری های انسدادی ریه از جمله آسم و بیماری انسدادی مزمن ریه (COPD) اختراع و به ثبت رسیده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به فعالیت پژوهشی این مرکز خاطرنشان کرد: از سال ۹۳ تاکنون ۲۴۵ مقاله توسط اعضای این مرکز تولید و در پایگاه های ملی و بین المللی نمایه شده است.

بسکابادی با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون نیز ۲۶ مقاله در پایگاه های ملی و بین المللی نمایه شده است، یادآور شد: تاکنون ۴۸ طرح نیز برای اجرا در این مرکز به تصویب رسیده است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر مرکز تحقیقات التهاب نوروژنیک با همکاری آزمایشگاه عمومی و تحقیقاتی غدد، تنفس و ورزش، قلب و عروق، کلیه و اعصاب و رفتار در بخش گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مشغول به فعالیت است.

رئیس مرکز تحقیقات نوروژنیک دانشگاه علوم پزشکی مشهد به رویکردهای آینده این مرکز اشاره کرد و گفت: گسترش و پویائی پژوهش در گرایش های مختلف فیزیولوژی پزشکی، ایجاد ارتباط بیشتر تحقیقات فیزیولوژی و علوم بالینی پزشکی به منظور کاربردی شدن تحقیقات علوم پایه پزشکی در راستای رفع نیازها و حل معضلات رشته های بالینی پزشکی از جمله فرآیندهای آینده مرکز است.

وی افزود: اهتمام به تحقیقات بنیادی-کاربردی در زمینه فیزیولوژی پزشکی به منظور رفع نیازهای کشور، بکارگیری نیروهای انسانی محقق متناسب با زمینه های کاری مرکز، استفاده از امکانات مرکز در راستای تربیت بیشتر نیروهای محقق و فراهم آوردن زمینه های تشویق و رشد پژوهش در کشور، ایجاد ارتباط بین بخشی در رشته های مرتبط علوم پزشکی از جمله برنامه های این مرکز است.