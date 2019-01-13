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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۱۴:۱۶

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد؛

ثبت دو اختراع ایرانی برای درمان بیماری های انسدادی ریه

ثبت دو اختراع ایرانی برای درمان بیماری های انسدادی ریه

رئیس مرکز تحقیقات التهاب نوروژنیک دانشگاه علوم پزشکی مشهد از ثبت دو اختراع به منظور درمان بیماری های انسدادی ریه در این مرکز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دکتر محمد حسین بسکابادی با اعلام این خبر افزود: با تلاش محققان این مرکز دو محصول شربت گیاه آویشن شیرازی برای درمان بیماری های انسدادی ریه از جمله آسم و بیماری انسدادی مزمن ریه (COPD) و کپسول کارواکرول برای درمان بیماری های انسدادی ریه از جمله آسم و بیماری انسدادی مزمن ریه (COPD) اختراع و به ثبت رسیده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به فعالیت پژوهشی این مرکز خاطرنشان کرد: از سال ۹۳ تاکنون ۲۴۵ مقاله توسط اعضای این مرکز تولید و در پایگاه های ملی و بین المللی نمایه شده است.

بسکابادی با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون نیز ۲۶ مقاله در پایگاه های ملی و بین المللی نمایه شده است، یادآور شد: تاکنون ۴۸ طرح نیز برای اجرا در این مرکز به تصویب رسیده است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر مرکز تحقیقات التهاب نوروژنیک با همکاری آزمایشگاه عمومی و تحقیقاتی غدد، تنفس و ورزش، قلب و عروق، کلیه و اعصاب و رفتار در بخش گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مشغول به فعالیت است.

رئیس مرکز تحقیقات نوروژنیک دانشگاه علوم پزشکی مشهد به رویکردهای آینده این مرکز اشاره کرد و گفت: گسترش و پویائی پژوهش در گرایش های مختلف فیزیولوژی پزشکی، ایجاد ارتباط بیشتر تحقیقات فیزیولوژی و علوم بالینی پزشکی به منظور کاربردی شدن تحقیقات علوم پایه پزشکی در راستای رفع نیازها و حل معضلات رشته های بالینی پزشکی از جمله فرآیندهای آینده مرکز است.

وی افزود: اهتمام به تحقیقات بنیادی-کاربردی در زمینه فیزیولوژی پزشکی به منظور رفع نیازهای کشور، بکارگیری نیروهای انسانی محقق متناسب با زمینه های کاری مرکز، استفاده از امکانات مرکز در راستای تربیت بیشتر نیروهای محقق و فراهم آوردن زمینه های تشویق و رشد پژوهش در کشور، ایجاد ارتباط بین بخشی در رشته های مرتبط علوم پزشکی از جمله برنامه های این مرکز است.

کد مطلب 4511694

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