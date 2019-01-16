یک شرکت هواپیمایی اماراتی پروازها به دمشق را از سر گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، شرکت هواپیمایی «فلای دبی» امارات پروازهای هوایی خود را به مقصد دمشق از سر گرفت.

پیشتر نیز «شفاء النوری» مدیر شرکت خطوط هواپیمایی سوریه اعلام کرده بود که شرکت های هواپیمایی امارات، عمان و بحرین آماده اند تا پروازهای هوایی مستقیم خود را به دمشق از سر بگیرند.

وی در ادامه افزود: یک هیأت از سوی شرکت هواپیمایی عمان اخیرا از فرودگاه دمشق بازدید کرده تا شرایط را برای از سرگیری پروازها به مقصد دمشق بررسی کند.

بر اساس این گزارش، شرکت های هواپیمایی بحرین و امارات نیز درخواست بازدید از فرودگاه دمشق را به طرف سوری ارائه داده بودند.

با فروکش کردن آتش جنگ در سوریه و آرام شدن اوضاع این کشور بسیاری از کشورهای عربی علاوه بر بازگشایی سفارتخانه های خود خواهان از سر گیری پروازهای مستقیم به دمشق هستند.