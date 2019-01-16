به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رشیدزاده، رئیس پژوهشکده توسعه فناوری کاتالیست پژوهشگاه صنعت نفت، در مراسم انعقاد قرارداد بومی‌سازی و تولید صنعتی کاتالیست‌های هیدروکراکینگ و تصفیه هیدروژنی ته‌مانده‌های نفتی که بین این پژوهشگاه و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی و یک شرکت ایرانی منعقد شد، توسعه دانش فنی کاتالیست های مورد نیاز کشور و همچنین ارائه خدمات فناورانه به شرکت نفت و رفع مشکلات گلوگاه این صنعت را، مهمترین رسالت این پژوهشگاه دانست و گفت: برای اجرای اهداف این پژوهشگاه، سرمایه‌گذاری های زیادی انجام شده است که در نتیجه این سرمایه گذاری‌ها، شاهد تولید دانش فنی داخلی و همچنین شکل گیری یک پایلوت و آموزش نیروهای انسانی متخصص در این حوزه بوده ایم که در نهایت، این سرمایه گذاری که در جهت بومی سازی دانش فنی در حوزه کاتالیست ها شده، موفق شدیم ساخت و تولید دو کاتالیست استراتژیک کشور را به بخش خصوصی داخلی واگذار کنیم.

وی افزود: یکی دیگر از دستاوردهای این پژوهشگاه، برون‌سپاری هشت دانش فنی تولید داخل است تا به این وسیله، بخش خصوصی بتواند با استفاده از امکانات و پتانسیل های خودف به انبوه سازی این هشت دانش بپردازد؛ البته بسیاری از کاتالیست های تولید شده توسط این پژوهشگاه نیز در رآکتورها بارگذاری شده است.

این مقام مسئول درباره تولید کاتالیست های آر سی دی و هیدروکراکینک توضیح داد: حجم تولید این نوع کاتالیست ها در سال، دو هزار و ۵۰۰ تن است که از محل فروش آن، ۴ درصد حق بهره‌برداری به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی و پژوهشگاه صنعت نفت داده می شود که ارزش هر کیلو کاتالیست، ۲۰ یورو و ارزش کل محصول تولیدی ۵۰ میلیون یورو است؛ در نتیجه از خروج ۵۰ میلیون یورو ارز از کشور جلوگیری می شود.

رشیدزاده، کاتالیست بومی شده توسط این پژوهشگاه را که تولید انبوه آن به بخش خصوصی واگذار شده یکی از پرمصرف ترین کاتالیست های صنعت نفت و خوراک واحد آر ام سی سی پالایشگاه شازند اراک دانست و گفت: این واحد پالایشگاه، روزانه ۸ تا ۱۰ میلیون لیتر بنزین کشور را تولید می کند. هدف یکی از برنامه های ما علاوه بر تأمین نیاز داخل و منطقه خاورمیانه، تولید انبوه این کاتالیست برای صادرات به اروپا و آمریکا است.