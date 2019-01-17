به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ در مجمع خیرین امین (امنیت ساز)، امنیت را امری مهم برشمرد و گفت: امنیت بسترساز است و امروز همه ما بر آن واقف هستیم که امور جامعه به امنیت وابستگی دارد.

این مقام ارشد انتظامی، با اشاره به شرایط فعلی حوزه کاری پلیس پایتخت، در رسیدگی به امور اجتماعی و انتظامی شهر تهران، افزود: در حال حاضر، روزانه ۴۷ تا ۵۰ هزار شهروند به یگان های انتظامی در سطح پایتخت مراجعه می کنند و این آمار بدون احتساب تعداد متهمان و متخلفان است.

وی خاطر نشان کرد: در کشور ما نقطه اتکا در همه بخش ها، مردم هستند و در حوزه امنیت نیز رویکرد نیروی انتظامی، مردم محوری است.

رئیس پلیس پایتخت، تصریح کرد: امروز با اشراف بر داده ها و اطلاعات به دست آمده با افتخار عنوان می کنیم که تهران امن ترین پایتخت در میان پایتخت های سایر کشورهای جهان است.

سردار رحیمی، تصریح کرد: از جمله پیشرفت های قابل توجه پلیس در امور انتظامی مهار و کاهش چشمگیر آمار سرقت است و پلیس پایتخت به مدد تلاش های شبانه روزی کارکنان و ماموران پلیس های تخصصی موفق شده سرقت های خشن را به میزان زیادی کاهش دهد.

وی با اشاره به اینکه امنیت بیش از هر حوزه دیگری نیازمند خیرین است، عنوان داشت: به علت پیچیدگی و چند بعدی بودن امنیت، این مسئله به همه افراد با هر تخصصی، نیازمند است.

این مقام انتظامی، امنیت را نیازمند نخبگان نیز دانست و بیان داشت: نخبگان با خلاقیت خود، فرآیندها و رویه های حوزه امنیت را اصلاح و به روز می کنند.

رئیس پلیس پایتخت، با اشاره به اینکه امنیت، نیازمند هنرمندان در حوزه های مختلف از جمله موسیقی، سینما، تئاتر، انیمیشن و ... است، بیان داشت: هنرمندان با هنر خود، احساسات مردم را برمی انگیزند و آن ها را تشویق می کنند تا در جامعه، رفتار مسئولانه داشته باشند.

وی امنیت را همچنین نیازمند اساتید و مربیان خیر، برشمرد و گفت: این قشر از جامعه با دانش خود، تولید علم و گفتمان سازی می کنند.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ در پایان با اشاره به اینکه امنیت نیازمند اصحاب رسانه برای افزایش احساس امنیت مردم است، خاطر نشان کرد: امنیت نیازمند خیرین سازندگی است که باور داشته باشند، زیرساخت های فیزیکی حوزه امنیت، مهمتر از حوزه های دیگر است.