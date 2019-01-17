رتبه های برتر آموزش و پرورش استان تهران اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنج شنبه و در همایش شوراهای آموزش و.پرورش شهرستان‌های استان تهران که در سالن ولایت این اداره کل برگزار شد، بر اساس شاخص های ارزیابی که از طرف وزارت آموزش و پرورش اعلام و در استان تهران بومی سازی شده است، نتایج ارزیابی شوراهای آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق تابع استان تهران در سال ۱۳۹۶ اعلام شد.

طبق این ارزیابی در گروه اول، به عنوان گروه برخوردار به ترتیب رتبه های رباط کریم - پاکدشت – شهرری - اسلامشهر – ورامین - شهریار توانستند، رتبه های اول تا ششم را کسب کنند، که شهرستان رباط کریم با ۵۱۸ امتیاز حائز رتبه اول شد.

در گروه دوم و گروه نیمه برخوردار نیز به ترتیب رتبه ملارد - شهرقدس- پیشوا – بهارستان ۱ -بهارستان ۲ و قرچک نیز رتبه های اول تا ششم را کسب کردند، که ملارد با ۵۱۴ امتیاز حایز رتبه اول شد.

در گروه سوم که گروه کم برخوردار است، نیز به ترتیب کهریزک - رودهن– فشافویه - جوادآباد- فیروزکوه و چهادانگه رتبه های اول تا ششم را کسب کردند، که کهریزک با ۵۳۱ امتیاز حایز رتبه اول شد.

در ضمن کهریزک با کسب ۵۳۱ امتیاز در بین شهرستان های استان تهران مقام برتر را نیز کسب کرد.