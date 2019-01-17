هفته یازدهم کورس اسبدوانی زمستانه گنبد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته یازدهم رقابت‌های کورس اسبدوانی زمستانه گنبد بعدازظهر پنجشنبه ۴۷ راس اسب از نژادهای ترکمن، دوخون و تروبرد در ۶ دور هزار، هزار و ۲۰۰ و هزار و ۵۵۰ متری در مجموعه سوارکاری این شهرستان با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان ۱۰۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان جایزه نقدی به صاحبان اسب‌های اول تا سوم کورس‌های ۶ گانه اهدا شد.

در دور اول اسب‌های ترکمن دو ساله در کلاس میدن به مسافت هزار متر با یکدیگر به رقابت پرداختند که طاهر گوگ نژاد با اسب بیار امین زودتر از خط پایان گذشت و رامین قهرمانی با اسب آراد خان یاسینی و یعقوب انفاس با اسب غنچه طلایی به ترتیب دوم و سوم شدند.

رقابت دور دوم میان اسب‌های تروبرد دو ساله در کلاس میدن به مسافت هزار متر بود که قربان محمد اودک با اسب بیوتی آرچ عنوان اول را به دست آورد و آق اویلی بشگرد با اسب ایراندخت و بنیامین جرجانی با اسب لوکاکو به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را کسب کردند.

در دور سوم اسب‌های دوخون دو ساله در کلاس برنده به مسافت هزار و ۲۰۰ متر با یکدیگر رقابت کردند که بنیامین جرجانی با اسب هامون موفق به کسب مقام اول شد و آرمین آق آتابای با اسب تانیلان و قربان محمد اودک با اسب په په به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را به دست آوردند.

رقابت در دور چهارم میان اسب‌های تروبرد سه ساله در هندیکپ کلاس چهار به مسافت هزار و ۲۰۰ متر شکل گرفت که ستار مهرانی با اسب ریو آچا زودتر از خط پایان عبور کرد و نورمحمد بهادر با اسب نفس و نادر صالح پور با اسب رای هارد به ترتیب دوم و سوم شدند.

در دور پنجم اسب‌های تروبرد سه ساله در هندیکپ کلاس یک به مسافت هزار و ۵۵۰ متر با یکدیگر رقابت کردند که ستار مهرانی با اسب ایلوسیو نخستین نفر از خط پایان عبور کرد و آق اویلی بشگرد با اسب ریو کنزو و نادر صالح پور با اسب مجستیک نفرات دوم و سوم از خط پایان گذشتند.

در دور ششم و پایانی اسب‌های دوخون سه ساله در هندیکپ کلاس دو به مسافت هزار و ۵۵۰ متر با یکدیگر به رقابت پرداختند که پیمان قلرعطا با اسب شوالیه موفق به کسب مقام اول شد و رامین قهرمانی با اسب ماکان و محمد خوجملی با اسب شه راد به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را کسب کردند.

ستار مهرانی بهترین چابکسوار هفته

در پایان هفته یازدهم رقابت‌های کورس اسبدوانی زمستانه گنبد، ستار مهرانی با کسب دو مقام نخست بهترین چابکسوار هفته لقب گرفت، بنیامین جرجانی و قربان محمد اودک هر کدام یک مقام نخست و یک مقام سوم کسب کردند و پیمان قلرعطا و طاهر گوگ نژاد هر کدام یک مقام نخست به دست آوردند.

لازم به ذکر است؛ هفته دوازدهم رقابت‌های کورس اسبدوانی زمستانه گنبد، بعدازظهر جمعه در مجموعه سوارکاری این شهرستان برگزار خواهد شد.

مسابقات کورس اسبدوانی در استان گلستان هر ساله در شهرستان‌های گنبدکاووس، آق قلا و بندرترکمن برگزار می‌شود و علاقمندان بسیار زیادی را به مجموعه‌های سوارکاری این سه شهرستان می‌کشاند.