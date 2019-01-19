مهلت ارسال آثار به جشنواره «فیلم ۱۰۰» تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره فیلم ۱۰۰، بنابه به درخواست فیلمسازان و نظر به اینکه آثار بسیاری مراحل پایانی تولید را می‌گذرانند ستاد برگزاری جشنواره تا ۱۰ بهمن ماه مهلت دریافت آثار را تمدید کرده است. پیش از این آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره بین‌المللی فیلم‌های ۱۰۰ ثانیه‌ای ۳۰ دی ماه اعلام شده بود.

متقاضیانی که موفق نشدند آثارشان را برای دبیرخانه ارسال کنند، می‌توانند تا ۱۰ بهمن ماه آثارشان را به جشنواره ۱۰۰ ارسال کنند.

جشنواره بین‌المللی فیلم ۱۰۰ به همت حوزه هنری با موضوع اخلاق و سبک زندگی اسفند ماه امسال به دبیری علی قربانی در ۲ بخش مسابقه‌ای و مسیر تجربه و در قالب فیلم‌های مستند، داستانی و پویانمایی در تهران برگزار می‌شود. بخش مسابقه سینمای جهان نیز صرفا برای حضور شرکت کننده‌های غیرایرانی پیش‌بینی شده است.

فیلمسازانی که فیلم‌های ۱۰۰ ثانیه‌ای اول و دوم خود را تولید کرده‌اند تنها در یکی از بخش‌های اصلی یا مسیر تجربه می‌توانند شرکت کنند.

دوازدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم ۱۰۰ ‌به همت حوزه هنری و به دبیری علی قربانی ۸ تا ۱۰ اسفندماه سال جاری در کشور برگزار می‌شود.