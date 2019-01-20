اجازه برداشت آب جدید در دشت های ممنوعه خراسان رضوی را نمی دهیم

به گزارش خبرنگارمهر، محمد علایی صبح یکشنبه در نشست مجمع عمومی شرکت های تعاونی کشاورزان خراسان رضوی که در محل اداره آب منطقه ای برگزار شد اظهار کرد: باید با همه وجود بپذیریم که دوای درد ما سازگاری با کم آبی بوده و در راستای اجرای مصوبات کارگروه ملی و استانی سازگاری با کم آبی برای شهرستان ها طرح سازگاری با کم آبی مستند و علمی تهیه شده است.

وی افزود: بر مبنای این طرح باید با کمک دانش، فناوری و کمک همگان مصرف آب شرب و بهداشت شهرها و روستاها منطقی شود و حجم هدررفت آب از شبکه های انتقال و توزیع و حجم آب صنعتی و کشاورزی کاهش یابد و طرح های آبخوان داری و تغذیه مصنوعی اجرا شود و از آب چندین بار استفاده شود.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ادامه داد:عملکرد اجرای همه طرح ها باید به گونه ای باشد که تا سال ۱۴۰۵ حجم کسری مخزن آبخوان های زیرزمینی صفر شود.

وی تصریح کرد: اضافه برداشت۱۲۰۰ میلیون متر مکعبی سالانه بسیار فاجعه بار است و متاسفانه در برداشت و مصرف، اندازه و حرمت آب را به عنوان ارزشمند ترین و گرانترین هدیه خداوند نگه نمی داریم و در شرب و بهداشت شهری و روستایی، کشاورزی و صنعت و خدمات آب را بیمارگونه و بد مصرف می کنیم و این میزان اضافه برداشت پیآمدهای ویرانگر و جبران ناپذیری دارد.

علای بیان کرد: در این راستا شرکت آب منطقه ای متعهد شده است که در دشت های ممنوع و بحرانی قطره ای آب جدید تخصیص ندهد و برای توسعه صنعت، فضای سبز، خدمات و تامین آب شرب و بهداشت شهرها و روستاها حجم بیشتری از آب تخصیص داده شده باید از منابع آب مجاز کشاورزی با هماهنگی شرکت آب منطقه ای آب خریداری شود.

وی گفت:سطح آب زیرزمینی در دشت ها هر سال کاهش می یابد و آب دهی چشمه ها و قنات ها و چاه ها و رودخانه ها کم می شود و این منابع خشک می شوند، آب شور شده و زمین نشست می کند و ترک می خورد و شکاف بر می دارد زمین های بارور کشاورزی به کویر و شوره زار و کانون های تولید ریز گرد تبدیل می شود و پایداری راه ها و راه آهن، خطوط انتقال انرژی و آب و ساختمان ها تهدید می شود. در این میان ما با مصرف نادرست آب، بر این آتش خانمان سوز نفت می ریزیم.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی تاکید کرد:زمان آن فرا رسیده که همه با هم بپذیریم که برای زندگی و ماندگاری در این سرزمین خشک و کم آب باید از بد مصرفی بشدت پرهیز کنیم.