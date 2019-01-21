تولید یک قطعه به مناسبت ۴۰ سالگی انقلاب/ جشنواره فجر جای ما نیست

محسن توسلی خواننده موسیقی انقلاب در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به تازه‌ترین فعالیت‌های خود بیان کرد: به تازگی کار ساخت یک اثر جدید به مناسبت چهل سالگی انقلاب اسلامی را به اتمام رسانده‌ایم. در این قطعه قاسم صرافان شاعر و امید رهبران به‌عنوان آهنگساز و تنظیم کننده حضور دارند. این اثر تا ۱۰ روز دیگر برای انتشار آماده می‌شود و تصور می‌کنم با توجه به محتوایی که برای این کار در نظر گرفته شده می‌تواند با استقبال مخاطبان نیز مواجه شود. تم کلی این اثر مشتمل بر یک قطعه حماسی و غرور آفرین است که ما از یک قطعه موسیقایی نوستالژیک دیگر استفاده کردیم که بتواند به جذاب‌تر شدن فضای اثر کمک کند.

وی درباره نحوه حضور خوانندگان آثار انقلابی در رویدادهایی مناسبتی چون جشنواره موسیقی فجر اظهار کرد: متاسفانه سال‌های زیادی است که ستاد برگزاری جشنواره موسیقی فجر توجه چندانی به خوانندگان ارزشی ندارد، گویی جشنواره موسیقی فجر جای ما خوانندگان انقلابی نیست.

توسلی افزود: بهتر این بود دوستان با اضافه کردن بخشی ویژه پیرامون موسیقی انقلاب تلاش می‌کردند از خوانندگان فعال این حوزه که فکر می‌کنم بیش از چندین اثر را برای مناسبت‌های مختلف از جمله دهه فجر تولید کرده‌اند، برای حضور در جشنواره دعوت کنند. موضوعی که تا به امروز اتفاق نیفتاده و من هم امید چندانی به بهبود اوضاع ندارم.

این خواننده در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: هم اکنون تعداد اندکی از خوانندگان آثار انقلابی هستند که به سهم خود تلاش‌های زیادی هم برای تولید آثار با کیفیت در حوزه تخصصی شان انجام داده‌اند. اما من نمی‌دانم چرا ماجرا به گونه‌ای است که دوستان در رویدادی چون جشنواره موسیقی فجر که جای حضور این خوانندگان نیست، کم لطفی کرده و دعوتی از هنرمندان فعال این عرصه انجام نمی‌دهند.

وی در پایان تأکید کرد: قطعا چنین بی‌مهری‌هایی موجب می‌شود که هنرمندان فعال این عرصه انگیزه کمتری برای تولید کارهای انقلابی داشته باشند گواه این مدعا هم تغییر ژانر برخی از خواننده‌های موسیقی انقلابی است که طی ماه‌های اخیر به سمت تولید آثار عاشقانه رفته اند.