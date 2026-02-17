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۲۸ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۲۹

برنامه مناجات‌خوانی مداحان مشهور در ماه رمضان

برنامه مناجات‌خوانی مداحان مشهور در ماه رمضان

همزمان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان، مجالس مناجات‌خوانی و دعا در اماکن متبرکه، هیأت‌ها و مساجد سراسر کشور برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان، مجالس مناجات‌خوانی و دعا در اماکن متبرکه، هیئت‌ها و مساجد سراسر کشور برگزار می‌شود. در این شب‌های معنوی، جمعی از مداحان و سخنرانان شناخته‌شده به اجرای برنامه خواهند پرداخت. برنامه این مجالس به شرح زیر است:

حرم مطهر امام رضا (ع)

مداح: محمود کریمی

زمان: از چهارشنبه ۲۹ بهمن‌ماه، به مدت ۱۸ شب، از ساعت ۱۲ بامداد

نشانی: رواق امام خمینی (ره)

حرم حضرت معصومه (س) – هیئت حسن بن علی (ع)

سخنرانان: حجج‌اسلام آقاتهرانی، مؤمنی و عابدینی

زمان: از شب اول ماه رمضان، به مدت ۳۰ شب، ساعت ۲۲:۳۰

مسجد ارک تهران

سخنرانان: آیت‌الله سید مهدی میرباقری، حجت‌الاسلام حامد کاشانی

مداح: منصور ارضی

زمان: شب‌های ماه مبارک رمضان، ساعت ۱۲:۳۰ بامداد

نشانی: خیابان پانزده خرداد

مسجد حضرت امیر (ع)

ظهرها:

سخنران: حجت‌الاسلام حسین انصاریان

زمان: از روز اول ماه رمضان، بعد از نماز ظهر و عصر

شب‌ها:

سخنران: حجت‌الاسلام علوی تهرانی

زمان: شب‌های ماه رمضان، ساعت ۲۱:۳۰

نشانی: خیابان کارگر شمالی

حسینیه همدانی‌ها

سخنران: حجت‌الاسلام حسین انصاریان

زمان: از پنجشنبه ۳۰ بهمن‌ماه، به مدت ۳۰ شب، ساعت ۲۲:۳۰

نشانی: خیابان ری، بعد از پل ری

هیئت محبان فاطمه الزهرا (س)

سخنرانان: حجج‌اسلام حائری‌زاده، طباخیان، عابدینی، یوسفی، رمضانی، سیدفهیم موسوی

مداحان: سعید حدادیان، محمدحسین حدادیان

زمان: از چهارشنبه ۲۹ بهمن‌ماه، به مدت ۳۰ شب، ساعت ۲۱:۳۰

نشانی: خیابان آزادی غرب، یادگار امام، مهدیه امام حسن مجتبی (ع)

طرح مسجد به مسجد

سخنرانان: حجج‌اسلام عالی، موسوی مطلق، طباخیان و جواد محمدزمانی

مداح: سیدمجید بنی‌فاطمه

زمان: از چهارشنبه ۲۹ بهمن‌ماه، به مدت ۱۴ شب، ساعت ۲۱:۳۰

نشانی: مساجد مختلف تهران به ترتیب اعلام‌شده

هیئت مکتب الزهرا

سخنرانان: حجج‌اسلام ناصر یوسفی، مهدی حسن‌آبادی، طباطبایی‌نژاد، اسماعیل کاظمی، موسوی مطلق و حشمت‌الله قنبری

مداحان: محمدرضا طاهری، حسین طاهری، علیرضا طاهری

زمان: از شب اول ماه رمضان، به مدت ۳۰ شب، ساعت ۱۲ بامداد

نشانی: میدان هفت‌تیر، خیابان مفتح جنوبی، خیابان ورزنده، حسینیه سیدالشهدا

حسینیه آیت‌الله حق‌شناس

سخنرانان: حجج‌اسلام مسعود عالی، سید مهدی میرباقری، حامد کاشانی

مناجات‌خوان: مهدی سماواتی

زمان: از چهارشنبه ۲۹ بهمن‌ماه، به مدت ۳۰ شب، ساعت ۲۲

نشانی: میدان شهدا، خیابان مجاهدین اسلام

هیئت روضه‌الحسین

سخنرانان: حجج‌اسلام هادی الیاسی، بندانی نیشابوری، اسماعیل رمضانی

مداح: سید مهدی حسینی

زمان: از شب اول ماه رمضان، به مدت ۳۰ شب، ساعت ۲۲:۳۰

نشانی: خیابان نبرد شمالی، میدان نبرد، مسجد شهید بهشتی

هیئت ریحانه‌النبی

سخنرانان: حجج‌اسلام اسماعیل رمضانی و حامد کاشانی

مداح: محمدحسین پویانفر

زمان: از شب اول ماه رمضان، به مدت ۳۰ شب، ساعت ۲۱:۳۰

نشانی: تجریش، آستان مقدس امامزاده صالح (ع)

هیئت شهدای گمنام

پیش‌منبر: سعید هدایتیان

سخنران: مهدی توکلی

مداحان: علی کرمی، امیر طلاجوران

زمان: از شب اول ماه رمضان، به مدت ۲۲ شب، ساعت ۲۱

نشانی: خیابان ۱۷ شهریور، خیابان شیرازی، حسینیه مرحوم پنبه‌چی

هیئت هنر

سخنران: حجت‌الاسلام علیرضا پناهیان

مداح: حجت‌الاسلام عبدالله کرمی‌نیا

زمان: از شب اول ماه رمضان، به مدت ۳۰ شب، ساعت ۲۱:۳۰

نشانی: خیابان سمیه، مسجد حوزه هنری

هیئت احرارالحسین (ع)

مداح: حیدر خمسه

زمان: از شب اول ماه رمضان، به مدت ۳۰ شب، ساعت ۲۴

نشانی: بهشت زهرا (س)، قطعه شهدا

مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت صابره

سخنران: آیت‌الله علی فروغی

زمان: از چهارشنبه ۲۹ بهمن‌ماه، به مدت ۱۵ شب، ساعت ۲۰:۳۰

نشانی: خیابان امام خمینی، خیابان هاتف، پلاک ۶۴

هیئت یا زهرا (س)

سخنران: حجت‌الاسلام سیدرضا جعفری

مداح: حسن حسینخانی

زمان: از شب اول ماه رمضان، به مدت ۲۳ شب، ساعت ۲۳

نشانی: مهرآباد جنوبی، خیابان گزلخو، خیابان میرقادری

حسینیه دلریش

سخنرانان: مهدی توکلی، حجج‌اسلام اسماعیل رمضانی و عباس صراف

مداح: رسول فیضی

زمان: از شب دوم ماه رمضان تا شب عید فطر، ساعت ۲۳:۳۰

نشانی: خیابان جمهوری، کوچه ممتاز

هیئت ثارالله رشت

مداح: ابوذر بیوکافی

زمان: از شب اول ماه رمضان، به مدت ۳۰ شب، ساعت ۲۲

نشانی: آستان مقدس حضرت فاطمه اخری (س)

هیئت صاحب‌العصر اراک

سخنرانان: حجج‌اسلام احمدی، بطحایی و سعید پیرایش

مداح: مسعود پیرایش

زمان: از شب اول ماه رمضان، به مدت ۳۰ شب، ساعت ۲۲

نشانی: خیابان امام خمینی، مسجد ساعت

هیئت رهپویان زاهدان

سخنرانان: حجج‌اسلام باقربیک، عباس‌نژاد، عاقل‌زاده، مصطفی اربابی و غلامحسین راشکی

مداحان: مجتبی سرگزی و مصطفی سرگزی

زمان: از چهارشنبه ۲۹ بهمن‌ماه، به مدت ۲۵ شب، ساعت ۲۲:۳۰

نشانی: خیابان دانشگاه، دانشگاه شهید مطهری

هیئت فدائیان حسین (ع) اصفهان

مداح: سیدرضا نریمانی

زمان: از چهارشنبه ۲۹ بهمن‌ماه، به مدت ۳۰ شب، ساعت ۲۰:۳۰

نشانی: آستان مقدس امامزاده شاه‌میرحمزه (ع)

هیئت ثارالله (ع) زنجان

سخنرانان: حجج‌اسلام ماندگاری و مهدی رضایی

مداح: مهدی رسولی

زمان: از چهارشنبه ۲۹ بهمن‌ماه، به مدت ۳۰ شب، ساعت ۲۲:۳۰

نشانی: آستان مقدس امامزاده سید ابراهیم (ع)

هیئت مکتب الزهرا اهواز

مداح: مصطفی مروانی

زمان: از جمعه اول اسفندماه، به مدت ۳۰ شب، ساعت ۲۱:۳۰

نشانی: خیابان ۱۲ آسیاآباد، مسجد امیرالمؤمنین

هیئت لواءالحیدر کرار کرج

سخنرانان: حجج‌اسلام سعید شحیطاط، سیدفهیم موسوی، محمد امیری‌طیبی و امید کولیوند

مداحان: سید امیرحسینی و محمد شعبان‌پور

زمان: از شب اول ماه رمضان، به مدت ۳۰ شب، ساعت ۲۳

نشانی: امامزاده طاهر کرج

هیئت مکتب‌الشهدا گرگان

سخنرانان: حجج‌اسلام مهدی انتصاری، قندهاری و ابطحی

مداحان: مهدی مختاری، جواد عرب و عرفان کریمی

زمان: از شب اول ماه رمضان، به مدت ۲۳ شب، ساعت ۲۱:۳۰

نشانی: گرگان، بلوار رسالت، مسجد صاحب‌الزمان (عج)

مسجد امام حسین (ع)

مداح: رضا بکایی

زمان: از شب اول ماه رمضان، به مدت ۳۰ شب، ساعت ۲۲

نشانی: میدان امام حسین (ع)

مسجد امام موسی بن جعفر (ع)

مداحان: حسین سازور و مجتبی رضوانی

زمان: از چهارشنبه ۲۹ بهمن‌ماه، به مدت ۱۵ شب، ساعت ۲۲ تا ۲۳:۴۵

نشانی: خیابان ۱۷ شهریور، خیابان شهید آیت‌الله سعیدی

غمخانه بی‌بی شهربانو (س)

بیان احکام: حجت‌الاسلام شانظری

سخنران: آیت‌الله نظری‌منفرد

مداح: مهدی سلحشور

زمان: از پنجشنبه ۳۰ بهمن‌ماه، به مدت ۳۰ شب، ساعت ۲۳ تا ۱ بامداد

نشانی: بلوار پیامبر اعظم (ص)، جنب میدان آل‌یاس

مسجدالرسول

سخنرانان: حجج‌اسلام مصطفی کرمی، ناصر خلج و ناصر رفیعی

زمان: از پنجشنبه ۳۰ بهمن‌ماه، به مدت ۳۰ شب، ساعت ۲۳

نشانی: میدان رسالت

کد مطلب 6751489
فاطمه علی آبادی

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    نظرات

    • ایرانی IR ۱۶:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
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      پاسخ
      ماه خدا نابود کنه منافقین کفار کتاب خدامسجدآتیش زدند خدایا امریکا اسراییل حامیانشان را تو ایران اسلامی چراغ سبز نشون میدهند ّبا دست توانای خدای قادر توانا اول رسوا بعد نابود کنه ان شاءالله

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