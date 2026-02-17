به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان، مجالس مناجات‌خوانی و دعا در اماکن متبرکه، هیئت‌ها و مساجد سراسر کشور برگزار می‌شود. در این شب‌های معنوی، جمعی از مداحان و سخنرانان شناخته‌شده به اجرای برنامه خواهند پرداخت. برنامه این مجالس به شرح زیر است:

حرم مطهر امام رضا (ع)

مداح: محمود کریمی

زمان: از چهارشنبه ۲۹ بهمن‌ماه، به مدت ۱۸ شب، از ساعت ۱۲ بامداد

نشانی: رواق امام خمینی (ره)

حرم حضرت معصومه (س) – هیئت حسن بن علی (ع)

سخنرانان: حجج‌اسلام آقاتهرانی، مؤمنی و عابدینی

زمان: از شب اول ماه رمضان، به مدت ۳۰ شب، ساعت ۲۲:۳۰

مسجد ارک تهران

سخنرانان: آیت‌الله سید مهدی میرباقری، حجت‌الاسلام حامد کاشانی

مداح: منصور ارضی

زمان: شب‌های ماه مبارک رمضان، ساعت ۱۲:۳۰ بامداد

نشانی: خیابان پانزده خرداد

مسجد حضرت امیر (ع)

ظهرها:

سخنران: حجت‌الاسلام حسین انصاریان

زمان: از روز اول ماه رمضان، بعد از نماز ظهر و عصر

شب‌ها:

سخنران: حجت‌الاسلام علوی تهرانی

زمان: شب‌های ماه رمضان، ساعت ۲۱:۳۰

نشانی: خیابان کارگر شمالی

حسینیه همدانی‌ها

سخنران: حجت‌الاسلام حسین انصاریان

زمان: از پنجشنبه ۳۰ بهمن‌ماه، به مدت ۳۰ شب، ساعت ۲۲:۳۰

نشانی: خیابان ری، بعد از پل ری

هیئت محبان فاطمه الزهرا (س)

سخنرانان: حجج‌اسلام حائری‌زاده، طباخیان، عابدینی، یوسفی، رمضانی، سیدفهیم موسوی

مداحان: سعید حدادیان، محمدحسین حدادیان

زمان: از چهارشنبه ۲۹ بهمن‌ماه، به مدت ۳۰ شب، ساعت ۲۱:۳۰

نشانی: خیابان آزادی غرب، یادگار امام، مهدیه امام حسن مجتبی (ع)

طرح مسجد به مسجد

سخنرانان: حجج‌اسلام عالی، موسوی مطلق، طباخیان و جواد محمدزمانی

مداح: سیدمجید بنی‌فاطمه

زمان: از چهارشنبه ۲۹ بهمن‌ماه، به مدت ۱۴ شب، ساعت ۲۱:۳۰

نشانی: مساجد مختلف تهران به ترتیب اعلام‌شده

هیئت مکتب الزهرا

سخنرانان: حجج‌اسلام ناصر یوسفی، مهدی حسن‌آبادی، طباطبایی‌نژاد، اسماعیل کاظمی، موسوی مطلق و حشمت‌الله قنبری

مداحان: محمدرضا طاهری، حسین طاهری، علیرضا طاهری

زمان: از شب اول ماه رمضان، به مدت ۳۰ شب، ساعت ۱۲ بامداد

نشانی: میدان هفت‌تیر، خیابان مفتح جنوبی، خیابان ورزنده، حسینیه سیدالشهدا

حسینیه آیت‌الله حق‌شناس

سخنرانان: حجج‌اسلام مسعود عالی، سید مهدی میرباقری، حامد کاشانی

مناجات‌خوان: مهدی سماواتی

زمان: از چهارشنبه ۲۹ بهمن‌ماه، به مدت ۳۰ شب، ساعت ۲۲

نشانی: میدان شهدا، خیابان مجاهدین اسلام

هیئت روضه‌الحسین

سخنرانان: حجج‌اسلام هادی الیاسی، بندانی نیشابوری، اسماعیل رمضانی

مداح: سید مهدی حسینی

زمان: از شب اول ماه رمضان، به مدت ۳۰ شب، ساعت ۲۲:۳۰

نشانی: خیابان نبرد شمالی، میدان نبرد، مسجد شهید بهشتی

هیئت ریحانه‌النبی

سخنرانان: حجج‌اسلام اسماعیل رمضانی و حامد کاشانی

مداح: محمدحسین پویانفر

زمان: از شب اول ماه رمضان، به مدت ۳۰ شب، ساعت ۲۱:۳۰

نشانی: تجریش، آستان مقدس امامزاده صالح (ع)

هیئت شهدای گمنام

پیش‌منبر: سعید هدایتیان

سخنران: مهدی توکلی

مداحان: علی کرمی، امیر طلاجوران

زمان: از شب اول ماه رمضان، به مدت ۲۲ شب، ساعت ۲۱

نشانی: خیابان ۱۷ شهریور، خیابان شیرازی، حسینیه مرحوم پنبه‌چی

هیئت هنر

سخنران: حجت‌الاسلام علیرضا پناهیان

مداح: حجت‌الاسلام عبدالله کرمی‌نیا

زمان: از شب اول ماه رمضان، به مدت ۳۰ شب، ساعت ۲۱:۳۰

نشانی: خیابان سمیه، مسجد حوزه هنری

هیئت احرارالحسین (ع)

مداح: حیدر خمسه

زمان: از شب اول ماه رمضان، به مدت ۳۰ شب، ساعت ۲۴

نشانی: بهشت زهرا (س)، قطعه شهدا

مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت صابره

سخنران: آیت‌الله علی فروغی

زمان: از چهارشنبه ۲۹ بهمن‌ماه، به مدت ۱۵ شب، ساعت ۲۰:۳۰

نشانی: خیابان امام خمینی، خیابان هاتف، پلاک ۶۴

هیئت یا زهرا (س)

سخنران: حجت‌الاسلام سیدرضا جعفری

مداح: حسن حسینخانی

زمان: از شب اول ماه رمضان، به مدت ۲۳ شب، ساعت ۲۳

نشانی: مهرآباد جنوبی، خیابان گزلخو، خیابان میرقادری

حسینیه دلریش

سخنرانان: مهدی توکلی، حجج‌اسلام اسماعیل رمضانی و عباس صراف

مداح: رسول فیضی

زمان: از شب دوم ماه رمضان تا شب عید فطر، ساعت ۲۳:۳۰

نشانی: خیابان جمهوری، کوچه ممتاز

هیئت ثارالله رشت

مداح: ابوذر بیوکافی

زمان: از شب اول ماه رمضان، به مدت ۳۰ شب، ساعت ۲۲

نشانی: آستان مقدس حضرت فاطمه اخری (س)

هیئت صاحب‌العصر اراک

سخنرانان: حجج‌اسلام احمدی، بطحایی و سعید پیرایش

مداح: مسعود پیرایش

زمان: از شب اول ماه رمضان، به مدت ۳۰ شب، ساعت ۲۲

نشانی: خیابان امام خمینی، مسجد ساعت

هیئت رهپویان زاهدان

سخنرانان: حجج‌اسلام باقربیک، عباس‌نژاد، عاقل‌زاده، مصطفی اربابی و غلامحسین راشکی

مداحان: مجتبی سرگزی و مصطفی سرگزی

زمان: از چهارشنبه ۲۹ بهمن‌ماه، به مدت ۲۵ شب، ساعت ۲۲:۳۰

نشانی: خیابان دانشگاه، دانشگاه شهید مطهری

هیئت فدائیان حسین (ع) اصفهان

مداح: سیدرضا نریمانی

زمان: از چهارشنبه ۲۹ بهمن‌ماه، به مدت ۳۰ شب، ساعت ۲۰:۳۰

نشانی: آستان مقدس امامزاده شاه‌میرحمزه (ع)

هیئت ثارالله (ع) زنجان

سخنرانان: حجج‌اسلام ماندگاری و مهدی رضایی

مداح: مهدی رسولی

زمان: از چهارشنبه ۲۹ بهمن‌ماه، به مدت ۳۰ شب، ساعت ۲۲:۳۰

نشانی: آستان مقدس امامزاده سید ابراهیم (ع)

هیئت مکتب الزهرا اهواز

مداح: مصطفی مروانی

زمان: از جمعه اول اسفندماه، به مدت ۳۰ شب، ساعت ۲۱:۳۰

نشانی: خیابان ۱۲ آسیاآباد، مسجد امیرالمؤمنین

هیئت لواءالحیدر کرار کرج

سخنرانان: حجج‌اسلام سعید شحیطاط، سیدفهیم موسوی، محمد امیری‌طیبی و امید کولیوند

مداحان: سید امیرحسینی و محمد شعبان‌پور

زمان: از شب اول ماه رمضان، به مدت ۳۰ شب، ساعت ۲۳

نشانی: امامزاده طاهر کرج

هیئت مکتب‌الشهدا گرگان

سخنرانان: حجج‌اسلام مهدی انتصاری، قندهاری و ابطحی

مداحان: مهدی مختاری، جواد عرب و عرفان کریمی

زمان: از شب اول ماه رمضان، به مدت ۲۳ شب، ساعت ۲۱:۳۰

نشانی: گرگان، بلوار رسالت، مسجد صاحب‌الزمان (عج)

مسجد امام حسین (ع)

مداح: رضا بکایی

زمان: از شب اول ماه رمضان، به مدت ۳۰ شب، ساعت ۲۲

نشانی: میدان امام حسین (ع)

مسجد امام موسی بن جعفر (ع)

مداحان: حسین سازور و مجتبی رضوانی

زمان: از چهارشنبه ۲۹ بهمن‌ماه، به مدت ۱۵ شب، ساعت ۲۲ تا ۲۳:۴۵

نشانی: خیابان ۱۷ شهریور، خیابان شهید آیت‌الله سعیدی

غمخانه بی‌بی شهربانو (س)

بیان احکام: حجت‌الاسلام شانظری

سخنران: آیت‌الله نظری‌منفرد

مداح: مهدی سلحشور

زمان: از پنجشنبه ۳۰ بهمن‌ماه، به مدت ۳۰ شب، ساعت ۲۳ تا ۱ بامداد

نشانی: بلوار پیامبر اعظم (ص)، جنب میدان آل‌یاس

مسجدالرسول

سخنرانان: حجج‌اسلام مصطفی کرمی، ناصر خلج و ناصر رفیعی

زمان: از پنجشنبه ۳۰ بهمن‌ماه، به مدت ۳۰ شب، ساعت ۲۳

نشانی: میدان رسالت