به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان، مجالس مناجاتخوانی و دعا در اماکن متبرکه، هیئتها و مساجد سراسر کشور برگزار میشود. در این شبهای معنوی، جمعی از مداحان و سخنرانان شناختهشده به اجرای برنامه خواهند پرداخت. برنامه این مجالس به شرح زیر است:
حرم مطهر امام رضا (ع)
مداح: محمود کریمی
زمان: از چهارشنبه ۲۹ بهمنماه، به مدت ۱۸ شب، از ساعت ۱۲ بامداد
نشانی: رواق امام خمینی (ره)
حرم حضرت معصومه (س) – هیئت حسن بن علی (ع)
سخنرانان: حججاسلام آقاتهرانی، مؤمنی و عابدینی
زمان: از شب اول ماه رمضان، به مدت ۳۰ شب، ساعت ۲۲:۳۰
مسجد ارک تهران
سخنرانان: آیتالله سید مهدی میرباقری، حجتالاسلام حامد کاشانی
مداح: منصور ارضی
زمان: شبهای ماه مبارک رمضان، ساعت ۱۲:۳۰ بامداد
نشانی: خیابان پانزده خرداد
مسجد حضرت امیر (ع)
ظهرها:
سخنران: حجتالاسلام حسین انصاریان
زمان: از روز اول ماه رمضان، بعد از نماز ظهر و عصر
شبها:
سخنران: حجتالاسلام علوی تهرانی
زمان: شبهای ماه رمضان، ساعت ۲۱:۳۰
نشانی: خیابان کارگر شمالی
حسینیه همدانیها
سخنران: حجتالاسلام حسین انصاریان
زمان: از پنجشنبه ۳۰ بهمنماه، به مدت ۳۰ شب، ساعت ۲۲:۳۰
نشانی: خیابان ری، بعد از پل ری
هیئت محبان فاطمه الزهرا (س)
سخنرانان: حججاسلام حائریزاده، طباخیان، عابدینی، یوسفی، رمضانی، سیدفهیم موسوی
مداحان: سعید حدادیان، محمدحسین حدادیان
زمان: از چهارشنبه ۲۹ بهمنماه، به مدت ۳۰ شب، ساعت ۲۱:۳۰
نشانی: خیابان آزادی غرب، یادگار امام، مهدیه امام حسن مجتبی (ع)
طرح مسجد به مسجد
سخنرانان: حججاسلام عالی، موسوی مطلق، طباخیان و جواد محمدزمانی
مداح: سیدمجید بنیفاطمه
زمان: از چهارشنبه ۲۹ بهمنماه، به مدت ۱۴ شب، ساعت ۲۱:۳۰
نشانی: مساجد مختلف تهران به ترتیب اعلامشده
هیئت مکتب الزهرا
سخنرانان: حججاسلام ناصر یوسفی، مهدی حسنآبادی، طباطبایینژاد، اسماعیل کاظمی، موسوی مطلق و حشمتالله قنبری
مداحان: محمدرضا طاهری، حسین طاهری، علیرضا طاهری
زمان: از شب اول ماه رمضان، به مدت ۳۰ شب، ساعت ۱۲ بامداد
نشانی: میدان هفتتیر، خیابان مفتح جنوبی، خیابان ورزنده، حسینیه سیدالشهدا
حسینیه آیتالله حقشناس
سخنرانان: حججاسلام مسعود عالی، سید مهدی میرباقری، حامد کاشانی
مناجاتخوان: مهدی سماواتی
زمان: از چهارشنبه ۲۹ بهمنماه، به مدت ۳۰ شب، ساعت ۲۲
نشانی: میدان شهدا، خیابان مجاهدین اسلام
هیئت روضهالحسین
سخنرانان: حججاسلام هادی الیاسی، بندانی نیشابوری، اسماعیل رمضانی
مداح: سید مهدی حسینی
زمان: از شب اول ماه رمضان، به مدت ۳۰ شب، ساعت ۲۲:۳۰
نشانی: خیابان نبرد شمالی، میدان نبرد، مسجد شهید بهشتی
هیئت ریحانهالنبی
سخنرانان: حججاسلام اسماعیل رمضانی و حامد کاشانی
مداح: محمدحسین پویانفر
زمان: از شب اول ماه رمضان، به مدت ۳۰ شب، ساعت ۲۱:۳۰
نشانی: تجریش، آستان مقدس امامزاده صالح (ع)
هیئت شهدای گمنام
پیشمنبر: سعید هدایتیان
سخنران: مهدی توکلی
مداحان: علی کرمی، امیر طلاجوران
زمان: از شب اول ماه رمضان، به مدت ۲۲ شب، ساعت ۲۱
نشانی: خیابان ۱۷ شهریور، خیابان شیرازی، حسینیه مرحوم پنبهچی
هیئت هنر
سخنران: حجتالاسلام علیرضا پناهیان
مداح: حجتالاسلام عبدالله کرمینیا
زمان: از شب اول ماه رمضان، به مدت ۳۰ شب، ساعت ۲۱:۳۰
نشانی: خیابان سمیه، مسجد حوزه هنری
هیئت احرارالحسین (ع)
مداح: حیدر خمسه
زمان: از شب اول ماه رمضان، به مدت ۳۰ شب، ساعت ۲۴
نشانی: بهشت زهرا (س)، قطعه شهدا
مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت صابره
سخنران: آیتالله علی فروغی
زمان: از چهارشنبه ۲۹ بهمنماه، به مدت ۱۵ شب، ساعت ۲۰:۳۰
نشانی: خیابان امام خمینی، خیابان هاتف، پلاک ۶۴
هیئت یا زهرا (س)
سخنران: حجتالاسلام سیدرضا جعفری
مداح: حسن حسینخانی
زمان: از شب اول ماه رمضان، به مدت ۲۳ شب، ساعت ۲۳
نشانی: مهرآباد جنوبی، خیابان گزلخو، خیابان میرقادری
حسینیه دلریش
سخنرانان: مهدی توکلی، حججاسلام اسماعیل رمضانی و عباس صراف
مداح: رسول فیضی
زمان: از شب دوم ماه رمضان تا شب عید فطر، ساعت ۲۳:۳۰
نشانی: خیابان جمهوری، کوچه ممتاز
هیئت ثارالله رشت
مداح: ابوذر بیوکافی
زمان: از شب اول ماه رمضان، به مدت ۳۰ شب، ساعت ۲۲
نشانی: آستان مقدس حضرت فاطمه اخری (س)
هیئت صاحبالعصر اراک
سخنرانان: حججاسلام احمدی، بطحایی و سعید پیرایش
مداح: مسعود پیرایش
زمان: از شب اول ماه رمضان، به مدت ۳۰ شب، ساعت ۲۲
نشانی: خیابان امام خمینی، مسجد ساعت
هیئت رهپویان زاهدان
سخنرانان: حججاسلام باقربیک، عباسنژاد، عاقلزاده، مصطفی اربابی و غلامحسین راشکی
مداحان: مجتبی سرگزی و مصطفی سرگزی
زمان: از چهارشنبه ۲۹ بهمنماه، به مدت ۲۵ شب، ساعت ۲۲:۳۰
نشانی: خیابان دانشگاه، دانشگاه شهید مطهری
هیئت فدائیان حسین (ع) اصفهان
مداح: سیدرضا نریمانی
زمان: از چهارشنبه ۲۹ بهمنماه، به مدت ۳۰ شب، ساعت ۲۰:۳۰
نشانی: آستان مقدس امامزاده شاهمیرحمزه (ع)
هیئت ثارالله (ع) زنجان
سخنرانان: حججاسلام ماندگاری و مهدی رضایی
مداح: مهدی رسولی
زمان: از چهارشنبه ۲۹ بهمنماه، به مدت ۳۰ شب، ساعت ۲۲:۳۰
نشانی: آستان مقدس امامزاده سید ابراهیم (ع)
هیئت مکتب الزهرا اهواز
مداح: مصطفی مروانی
زمان: از جمعه اول اسفندماه، به مدت ۳۰ شب، ساعت ۲۱:۳۰
نشانی: خیابان ۱۲ آسیاآباد، مسجد امیرالمؤمنین
هیئت لواءالحیدر کرار کرج
سخنرانان: حججاسلام سعید شحیطاط، سیدفهیم موسوی، محمد امیریطیبی و امید کولیوند
مداحان: سید امیرحسینی و محمد شعبانپور
زمان: از شب اول ماه رمضان، به مدت ۳۰ شب، ساعت ۲۳
نشانی: امامزاده طاهر کرج
هیئت مکتبالشهدا گرگان
سخنرانان: حججاسلام مهدی انتصاری، قندهاری و ابطحی
مداحان: مهدی مختاری، جواد عرب و عرفان کریمی
زمان: از شب اول ماه رمضان، به مدت ۲۳ شب، ساعت ۲۱:۳۰
نشانی: گرگان، بلوار رسالت، مسجد صاحبالزمان (عج)
مسجد امام حسین (ع)
مداح: رضا بکایی
زمان: از شب اول ماه رمضان، به مدت ۳۰ شب، ساعت ۲۲
نشانی: میدان امام حسین (ع)
مسجد امام موسی بن جعفر (ع)
مداحان: حسین سازور و مجتبی رضوانی
زمان: از چهارشنبه ۲۹ بهمنماه، به مدت ۱۵ شب، ساعت ۲۲ تا ۲۳:۴۵
نشانی: خیابان ۱۷ شهریور، خیابان شهید آیتالله سعیدی
غمخانه بیبی شهربانو (س)
بیان احکام: حجتالاسلام شانظری
سخنران: آیتالله نظریمنفرد
مداح: مهدی سلحشور
زمان: از پنجشنبه ۳۰ بهمنماه، به مدت ۳۰ شب، ساعت ۲۳ تا ۱ بامداد
نشانی: بلوار پیامبر اعظم (ص)، جنب میدان آلیاس
مسجدالرسول
سخنرانان: حججاسلام مصطفی کرمی، ناصر خلج و ناصر رفیعی
زمان: از پنجشنبه ۳۰ بهمنماه، به مدت ۳۰ شب، ساعت ۲۳
نشانی: میدان رسالت
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