«کلاف» به جشنواره آمریکایی می رود/ قصه دلبستگی های جامانده

به گزارش خبرنگار مهر، انیمیشن «کلاف» به کارگردانی ملیحه غلامزاده و تهیه کنندگی سیدجواد حسینی نژاد در اولین حضور بین المللی به دهمین دوره جشنواره We like em short festive اورگان آمریکا راه یافت.
این انیمیشن ۷ دقیقه ای محصول سال ۲۰۱۹ است.
سایر عوامل «کلاف» عبارتند از تدوین: ناصر فکور، طراح صدا: علی قاسمی، موسیقی: همون راد.
این اثر قصه جدا افتادن انسانها از وطن خود پس از جنگ و دلبستگی های جامانده را روایت می کند. دهمین دروه این جشنواره از ۱۵ تا ۱۸ آگوست برابر با ۲۴ تا ۲۷ مردادماه برگزار می شود.
نظر شما