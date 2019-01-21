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۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۱۵

«کلاف» به جشنواره آمریکایی می رود/ قصه دلبستگی های جامانده

«کلاف» به جشنواره آمریکایی می رود/ قصه دلبستگی های جامانده

انیمیشن «کلاف» به کارگردانی ملیحه غلامزاده به جشنواره ای در آمریکا راه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، انیمیشن «کلاف» به کارگردانی ملیحه غلامزاده و تهیه کنندگی سیدجواد حسینی نژاد در اولین حضور بین المللی به دهمین دوره جشنواره We like em short festive اورگان‌ آمریکا راه یافت.

این انیمیشن ۷ دقیقه ای محصول سال ۲۰۱۹ است.

سایر عوامل «کلاف» عبارتند از تدوین: ناصر فکور، طراح صدا: علی قاسمی، موسیقی: همون راد.

این اثر قصه جدا افتادن انسان‌ها از وطن خود پس از جنگ و دلبستگی های جامانده را روایت می کند. دهمین دروه این جشنواره از ۱۵ تا ۱۸ آگوست برابر با ۲۴ تا ۲۷ مردادماه برگزار می شود.

کد مطلب 4518578
زهرا منصوری

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