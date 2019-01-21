به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث کلانتری، در نشست خبری همزمان با هفته هوای پاک که صبح دوشنبه در محل اداره محیط زیست شهر تهران برگزار شد، اظهارداشت: ما برای اطلاع‌رسانی به مردم در زمینه محیط زیست نیازمند همراهی و همدلی خبرنگاران هستیم.

وی افزود: تا امروز ۳۲ روز سالم نسبت به سال گذشته بیشتر داشتیم. در همین مدت ۶ روز هوای پاک بیشتر از سال گذشته داشتیم. سال گذشته تا اینجا ۷۷ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و ۵ روز ناسالم برای همه داشتیم اما امسال ۵۰ روز ناسالم برای گروه‌های حساس داشتیم و روز ناسالم برای همه نداشتیم.

کلانتری ادامه داد: در سال‌های قبل قوانین آلودگی هوا و مصوبات دولت را داشتیم ولی از سال ۱۳۹۶ به بعد قانونی تحت عنوان هوای پاک یا قانون نفس داریم که ۲۶ دستگاه اجرایی در آن مسئولیت دارند. باید مسئولیت‌های خود را انجام دهند و سازمان محیط زیست دستگاه نظارتی است که باید اقدامات دستگاه‌های مسئول را رصد کند.

مدیرکل محیط زیست استان تهران افزود: ۲۳ جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوای استان تهران داشتیم. گازسوز کردن تعدادی از واحدهای صنعتی در سطح استان تهران که از سوخت سنگین استفاده می‌کردند حرکت فوق‌العاده خوبی بود که توسط وزارت صنعت و معدن و وزارت نفت انجام شد. در زمینه استانداردهای معاینه فنی سازان محیط زیست استانداردها را سخت تر کرد و مراکز معاینه فنی هم منسجم‌تر شد و دستاوردهای خوبی داشتیم. در راستای جلوگیری از ورود خودروهای فرسوده و دودزا به تهران هم با هماهنگی دیگر دستگاه‌ها اتفاقات خوبی افتاد.

کلانتری ادامه داد: شهرداری در راستای شناسایی و مدیریت خودروهای حامل پسماند اقدام ارزشمندی داشت. مساله طرح ترافیک هم موضوع دیگری بود که با نصب دوربین‌ها و نظارتهای بیشتر امسال از وضعیت بهتری برخوردار بودیم. نظارت بر توزیع سوخت در استان تهران هم از جمله اقدامات خوبی بود که انجام شد. بحث اتوبوس‌های فاقد معاینه فنی هم موضوعی بعدی بود.

وی اذعان کرد: البته در کنار همه این‌ها ناپایداری‌های جوی هم تأثیر داشت چرا که تهران بین ارتفاعات در شمال و شرق و محاط است و از انباشت آلاینده‌ها رنج می‌برد.

مدیرکل محیط زیست استان تهران ضمن اشاره به ارتقای کاوه‌ده به منطقه حفاظت شده ادامه داد: امسال احداث ۹ محیط‌بانی را در دستور کار داشتیم که ۵ محیط‌بانی به اتمام رسیده و باقی تا حدود ۸۰ درصد پیشرفت کار داشته و این‌ها هم تا پایان سال به بهره‌برداری خواهد رسید.

کلانتری اعلام کرد: سند پنج ساله محیط زیست در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به تصویب رسید و امروز سازمان محیط زیست در استان تهران برنامه‌محور است و در همه شهرستان‌ها هم برش شهرستانی این سند به تصویب شورای برنامه‌ریزی که در شهرستان‌ها حضور پیدا می‌کردند رسیده است.

وی ضمن اعلام اینکه بیشترین صنایع آلاینده در شهرستان پاکدشت و بعد در شهر ری هستند که در ظاهر هم مشخص است گفت: بیشترین این واحدها ریخته‌گری است با ۲۰ درصد و بعد هم آبکاری‌ها با ۱۵ درصد.

مدیرکل محیط زیست استان تهران پس از ارائه گزارشی از برخورد با واحدهای متخلف متعدد گفت: حدود ۱۷۷۶ پرونده حقوقی در ۹ ماهه گذشته برای واحدهای آلاینده و مخربان محیط زیست و متخلفان تشکیل شده و به مراجع قضایی تحویل شده است.

کلانتری ادامه داد:‌ حدود پرونده‌هایی که در بخش محیط زیست انسانی در حوزه استقرار، توسعه،‌ افزایش ظرفیت و تغییر خط تولید و … بررسی کردیم ۱۴۴۴ واحد صنعتی خدماتی در زمینه استقرار و بهره‌برداری بررسی شده است. تعداد موافقت‌هایی که انجام شده ۹۷۳ مورد موافقت داده شده که معادل حدود ۶۷ درصد است.

به گفته وی، میزان مخالفت‌ها هم ۳۸۴ واحد معادل ۲۷ درصد بوده و ۸۷ مورد یعنی ۶ درصد هم نیاز به تکمیل مدارک و افزایش اطلاعات بوده است.

مدیرکل محیط زیست استان تهران پس از ارائه گزارشی از تعداد ارزیابی‌های زیست محیطی بررسی شده گفت: مجموعاً ۱۱۳۰ مورد هم به شکایت‌های مردمی رسیدگی شده است که یعنی سازمان محیط زیست به سمت این می‌رود که به یک مرکز تظلم‌خواهی بدل شود.

کلانتری یادآور شد: در حوزه کانون‌های ایجاد بوی بد منطقه فرودگاه امام به غیر از سه کانون باقی تحت مدیریت قرار گرفته‌آند. آن سه تا هم یکی فاضلاب شهری واوان و اسلامشهر و بهارستان است که ردیف بودجه گرفته اما هنوز کامل نشده است. کانون دوم آرادکوه است و مدیریت دفع پسماندهای شهرداری تهران که در حال پیگیری هستیم. و نهایتاً هم مجتمع گاوداری دام‌گستر سومین واحدی است که فعلاً هیچ اقدام اثرگذاری نسبت به آن‌ها نداشتیم. اما واحدهای دیگری که اثرگذار هستند مدیریت شده و سهم عمده بو در منطقه مهار شده ولی نهایتاً باید به این سه مورد هم بپردازیم.

وی اعلام کرد:‌ اداره حفاظت محیط زیست قرچک را افتتاح کردیم. نمایندگی محیط زیست شهر ری در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی هم با توجه به زیرساختی که ایجاد شده در حال شکل گرفتن است که تا پایان امسال آنجا هم به دلیل مسائل مربوط به گمرک و … راه‌اندازی خواهد شد.