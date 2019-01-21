فضای شهرستان تنگستان برای ایام دهه مبارک فجر آماده شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین رفیعی‌پور دوشنبه‌شب در نشست ستاد برگزاری دهه مبارک فجر تنگستان ضمن تسلیت ایام شهادت فاطمه زهرا (س) اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران ریشه در فرهنگ فاطمی و علوی دارد و دم مسیحایی حضرت امام (ره) قلب ها و جانهای همه مردم ایران اسلامی را تسخیر و در مسیری قرار داد که باعث سرنگونی رژیم ستم شاهی و استقرار نظام اسلامی شد.

فرماندار تنگستان تصریح کرد: با توجه به اینکه انقلاب اسلامی مردمی است باید تلاش کرد جشن‌های ایام دهه فجر انقلاب اسلامی از وجهه مردمی برخوردار باشد.

فرماندار تنگستان خاطرنشان کرد: نظر به اینکه در ایام شهادت فاطمه زهرا (س) قرار داریم حرمت این ایام در دهه فجر انقلاب اسلامی نگه داشته شود.

این مقام عالی دولت در تنگستان افزود: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری و ریاست جمهور مبنی بر هر چه پررنگ تر برگزار کردن ایام دهه فجرانقلاب اسلامی ابراز امیدوارکرد که بتوانیم برنامه هایی برگزارکنیم که هم حضور مردم و هم برنامه های آن نسبت به سالها قبل متفاوت تر و با شکوه تر باشد.

وی ادامه داد: باید برنامه هایی اجرا شود که نسل سوم انقلاب بهتر و بیشتر با انقلاب اسلامی آشنا شوند.

رفیعی پور بیان داشت: باید تلاش کنیم از زحمات و تلاش‌های انقلابیون فعال و شهدای دوران انقلاب اسلامی شهرستان تجلیل شود.

فرماندار تنگستان خواستار نشست بخشداران شهرستان با دهیاران و شوراهای اسلامی برای هرچه باشکوه‌تر برگزارشدن مراسم دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی در روستاهای شهرستان شدند.

این مقام عالی دولت در تنگستان خواستار فضا سازی لازم در شهرها و روستاهای شهرستان توسط شهرداران و دهیاران با نگه داشتن حرمت ایام شهادت حضرت فاطمه شدند.

این مقام عالی دولت در تنگستان خواستار همکاری و همراهی ادارات و نهادهای دولتی شهرستان با ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی در شهرستان شدند.

رفیعی‌پور از برگزاری نمایشگاه صنایع دستی بانوان شهرستان در دهه فجر انقلاب اسلامی در قلعه کلات اهرم خبر داد.

فرماندار تنگستان در این جلسه قاسم شکوه شهردار اهرم را بعنوان دبیر ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی شهرستان معرفی کرد.