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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۹:۰۵

جام ملت‌های آسیا - امارات؛

کره جنوبی به سختی بحرین را شکست داد/ صعود در وقت‌های اضافه

کره جنوبی به سختی بحرین را شکست داد/ صعود در وقت‌های اضافه

تیم ملی فوتبال کره جنوبی در جام ملت‌های آسیا مقابل بحرین به سختی به پیروزی رسید تا راهی مرحله یک چهارم نهایی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال کره جنوبی امروز سه شنبه در مرحله یک هشتم نهایی جام ملت‌های آسیا به مصاف بحرین رفت که این بازی در نهایت با نتیجه ۲ بر یک به سود کره جنوبی به پایان رسید.

هوان هی چانگ (۴۴) و کیم جین سو (۱۰۷) برای کره جنوبی و محمد سعد الرمیحی (۷۷) برای بحرین گلزنی کردند.

کره جنوبی در شرایطی که در این مسابقه ابتدا از بحرین پیش افتاد، در نیمه دوم گل تساوی را دریافت کرد. بازی تدافعی و بسته بحرین کار را برای کره جنوبی سخت تر کرد تا بعد از تساوی در ۹۰ دقیقه، بازی به وقت های اضافه کشیده شود. در وقت های اضافه این کره جنوبی بود که توانست با ضربه سر کیم جین سو دیوار دفاعی بحرین را فرو بریزد و گل برتری را به ثمر برساند.

کره جنوبی با این برد سخت به مرحله یک چهارم نهایی رفت و در این مرحله به مصاف برنده بازی قطر و عراق خواهد رفت.

دیگر بازی های مرحله یک چهارم نهایی به این ترتیب است:

* ایران - چین؛ پنجشنبه
* ژاپن - ویتنام؛ پنجشنبه
* استرالیا - امارات؛ جمعه

کد مطلب 4520948

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