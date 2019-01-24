علت ممنوع الخروجی رئیس سازمان‌ خصوصی سازی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جعفر منتظری در جمع خبرنگاران در خصوص برخورد دادستانی با سگ گردانی در سطح شهر افزود: فرهنگ غالب ایرانیان این است که با فرهنگ منحط غربی که علاقه خاصی با سگ دارند، مغایرت دارد.

وی گفت: سگ در فرهنگ دینی ما به لحاظ شرعی حیوانی نجس است و نباید در زندگی مسلمانان مخلوط شود. برخی ها این حیوان را به زندگی خود بردند هر کسی در زندگی شخصی خودش هر کاری دوست دارد می تواند انجام دهد و کسی حق ندارد در زندگی شخصی دیگران ورود کند اما وقتی زندگی اجتماعی را لحاظ می کنیم، باید آداب اجتماعی و فرهنگ اجتماعی را لحاظ کنیم اماعامه مردم زندگی با سگ را نمی پسندند.

وی افزود: کسانی که بخواهند سگ گردانی بکنند باید توجه بکنند که با حقوق عامه مردم مواجه هستند و دستگاه های مرتبط با هم باید بدانند که این مغایرت با فرهنگ عمومی مردم ندارد و نباید برای مردم ایجاد مزاحمت شود.

دادستان کل تاکید کرد اگر سگ گردانی چه در پارک ها و چه در خیابان ها باشد موجب ایذا ی مردم شود، مسولین موظف هستند برخورد کنند. در زندگی خصوصی اشخاص، آزادند هر کاری می خواهند، انجام دهند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه اخیرا شنیده شده رییس سازمان خصوصی ممنوع الخروج شده است، علت ممنوع الخروجی این فرد چیست؟ گفت: گزارشاتی که در مورد عملکرد ایشان بوده باعث شده پرونده ای تشکیل شود. ممنوع الخروجی هم به خاطر این است که اگر حقوقی از عامه مردم متصور شود، ما بایستی از ضایع شدن حقوق مردم پیشگیری کنیم.

وی ادامه داد: این بحث را نمی دانم چه کسی منتشر کرده است و نباید معمولا قبل از اینکه پرونده تشکیل شود و افراد بخواهند تخت تعقیب رسمی قرار بگیرند، این مسایل مطرح و منتشر شود. به لحاظ اینکه مسایلی در بازه ایشان مطرح شده، ممنوع الخروج هست تا رسیدگی شود.

دادستان کل کشور در رابطه با موضوع پول‌های کثیفی که در عرصه سینما ورود کرده و نام برخی افراد مرتبط با آن در پرونده بانک سرمایه مطرح شده و اینکه آیا دادستانی به این مساله ورود خواهد کرد، گفت: اگر موضوع از نوع پولشویی باشد که به موجب قانون ممنوع است، قطعا باید کسانی که اطلاعاتی دارند بع دادستانی گزارش دهند و دادستان مکلف است در خصوص برخورد با این نوع پولشویی‌ها طبق قانون عمل کند و افراد موثر در این موضوع را تحت تعقیب قرار دهد.

منتظری در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی براینکه که اخیرا در رابطه با قرارداد نفتی توتال شرکت رشوه دهنده در دادگاهی در فرانسه محکوم شده است، چرا هنوز به این پرونده در داخل کشور رسیدگی نشده است؟ گفت: ما هنوز ورود پیدا نکرده‌ایم ولی اصل پرونده مربوط به توتال مطرح شده است اما در خصوص اینکه به ما گزارش یا مدرکی ارائه شده باشد به ما چیزی ارائه نشده است.

وی افزود: اگر مدرکی به ما ارائه شود بعد اقدام می‌کنیم.