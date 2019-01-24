سومین همایش علمداران حسینی در اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سومین همایش علمداران حسینی از عصر پنجشنبه در مجتمع فرهنگی و هنری ولایت سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل برگزار شد.

در این همایش۴۰ خادم معرفتی حسینی اردبیل که از ابتدای ماه محرم زیر نظر کارشناسان دینی ارزیابی شده بودند شناسایی و مورد تجلیل واقع شدند.

برنامه مذکور که با تشکیل هشت کمیته تخصصی و مشارکت بسیج مداحان، سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان تبلیغات اسلامی و قرارگاه فرهنگی حضرت فاطمه زهرا (س) استان اردبیل پیگیری شد با معرفی خادمان شاخص حسینی به کار خود پایان داد.

یکی از مهمترین محورهای درنظر گرفته شده در آئین تجلیل از خادمان حسینی، معرفی مساجد و علمایی بود که در دهه اول ماه محرم پیش از شروع مراسم عزاداری مراسم سخنرانی برپا کرده و به شکل مناسبی فلسفه عزادارای را در بین جوانان تبیین کردند.

با توجه به ضرورت احیای بصیرت حسینی در دهه اول ماه محرم تاکید ویژه‌ای در بهره‌گیری از علما و صاحب نظران علوم دینی در تشریح فلسفه قیام عاشورا و بیان زوایای مختلف آن وجود داشته و بهره‌گیری از این امکان ضروری به نظر می‌رسید.

انتخاب قاریان برتر قرآنی، هیئت امنای برتر و مساجدی که همکاری مناسبی در پربارتر برگزار شدن برنامه‌های عزادارای ماه محرم و صفر داشتند و تجلیل از فعالان مراسم گرامیداشت اربعین و رسانه‌ها از دیگر بخش‌های این همایش بود.

گفتنی است از برنامه‌های درنظر گرفته شده این مراسم، خیرمقدم گویی دبیر اجرایی قرارگاه حضرت فاطمه زهرا (س)، اجرای گروه سرود اتحادیه انجمن‌های اسلامی سازمان تبلیغات اسلامی، سخنرانی حجت‌الاسلام حسینی اراکی و تجلیل از خادمین برگزیده حسینی بود.