سردار محمدی: خبرنگاران سنگربانان امین افکار عمومی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر در پیام سردار محمدی، فرمانده انتظامی آذربایجان‌شرقی بمناسبت روز خبرنار آمده است:

خبرنگاران، راویان بیدار و سنگربانان امین افکار عمومی هستند که با قلم تعهد، آگاهی‌بخش جامعه و پاسدار حقیقتند.

هفدهم مردادماه، یادآور مجاهدت‌های صادقانه کسانی است که در خط مقدم آگاهی‌رسانی، با تکیه بر رسالت خطیر خویش، گام برمی‌دارند. در این میان، نقش بی‌بدیل این قشر فرهیخته در عرصه رسانه برجسته و اثربخش است؛ چرا که خبرنگاران افسران جنگ نرم هستند که با هوشیاری و بصیرت، نقشه‌های دشمنان را خنثی کرده و امید را در دل جامعه زنده نگاه می‌دارند.

امروزه بی‌شک آرامش و امنیت، مدیون مطالبه و همراهی شبانه‌روزی اصحاب رسانه است. تعامل سازنده رسانه‌ها با پلیس، ضامن ارتقای امنیت اجتماعی و پیشگیری از ناهنجاری‌هاست و از این رو، همراهی خبرنگاران با پلیس ستودنی است.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه قلم و رسانه، فرارسیدن روز خبرنگار را به تمامی اصحاب رسانه، روزنامه‌نگاران و تلاشگران عرصه خبر در استان آذربایجان شرقی تبریک عرض نموده و توفیق روزافزون این عزیزان را در مسیر خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ارتقای امنیت و آرامش جامعه، از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.