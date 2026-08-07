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۱۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۳

بازیکن خارجی استقلال راهی فوتبال یونان شد

بازیکن خارجی استقلال راهی فوتبال یونان شد

وینگر مالیایی فصل گذشته استقلال، پس از پایان همکاری با آبی‌پوشان و جدایی از این تیم، با امضای قراردادی رسمی به پانتولیکوس یونان پیوست.

به گزارش خبرنگار مهر، موسی جنپو وینگر مالیایی فصل گذشته استقلال تهران پس از پایان همکاری با آبی‌پوشان و جدایی از این تیم، با امضای قراردادی رسمی به پانتولیکوس یونان پیوست.

جنپو که ابتدای فصل گذشته با سابقه بازی در لیگ برتر انگلیس و فوتبال بلژیک به استقلال پیوسته بود، در جریان اتفاقات ماه‌های پایانی فصل و پس از ترک ایران از سوی برخی بازیکنان و مربیان خارجی، دیگر به تمرینات آبی‌پوشان بازنگشت و در نهایت همکاری او با استقلال به پایان رسید.

این بازیکن ۲۸ ساله اکنون با انتقال به پانتولیکوس، فوتبال خود را در سوپرلیگ یونان دنبال خواهد کرد و امیدوار است پس از تجربه‌ای کوتاه در فوتبال ایران، بار دیگر جایگاه خود را در فوتبال اروپا تثبیت کند.

کد مطلب 6910276

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