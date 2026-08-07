به گزارش خبرگزاری مهر در پیام داود گرشاسبی فرماندار تبریز بمناسبت ۱۷ مرداد روز خبرنگار آمده است:
بسمالله الرحمن الرحیم
هفدهم مرداد، یادآور ایثار، تعهد و رسالت سترگ انسانهایی است که بیوقفه در مسیر روشنگری، آگاهیبخشی و پاسداری از حقیقت گام برمیدارند و با قلم، اندیشه و روایت صادقانه خود، چراغ امید و آگاهی را در جامعه روشن نگه میدارند.
روز خبرنگار، فرصتی ارزشمند برای تجلیل از زنان و مردانی است که در سختترین شرایط، از متن حوادث و بحرانها گرفته تا عرصههای خدمت و پیشرفت، با تحمل دشواریها، فشارها و مخاطرات حرفهای، مسئولیت خطیر اطلاعرسانی را بر عهده دارند و بیادعا، صدای مردم و آیینه مطالبات جامعه هستند.
امروز، در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران علاوه بر مواجهه با فشارهای سیاسی، اقتصادی و جنگ ترکیبی رسانهای، در برابر تجاوز و دشمنی آشکار آمریکا و رژیم صهیونیستی نیز ایستادگی کرده است، مسئولیت رسانهها و خبرنگاران بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. روایت دقیق، مسئولانه و حرفهای واقعیتها، مقابله با تحریف و شایعه، حفظ آرامش و امید در جامعه و تقویت همبستگی ملی، رسالتی است که خبرنگاران متعهد با درک درست از شرایط کشور، آن را با شایستگی دنبال میکنند.
بیتردید، خبرنگاران تنها راویان رویدادها نیستند؛ آنان سرمایههای اجتماعی، دیدهبانان منافع عمومی و شرکای ارزشمند در مسیر توسعه کشور هستند. نقد منصفانه، مطالبهگری مسئولانه، انعکاس ظرفیتها و بیان صادقانه مسائل، نهتنها زمینهساز شفافیت و پاسخگویی است، بلکه مسیر تصمیمگیری بهتر و خدمت مؤثرتر به مردم را هموار میسازد.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید والامقام محمود صارمی و همه شهدای عرصه رسانه، فرارسیدن روز خبرنگار را به تمامی اصحاب رسانه، خبرنگاران، عکاسان خبری، تصویربرداران، مدیران مسئول و فعالان رسانهای، بهویژه خبرنگاران پرتلاش شهرستان تبریز، صمیمانه تبریک عرض میکنم و از تلاشهای صادقانه، مسئولانه و ارزشمند آنان در مسیر آگاهیبخشی، صیانت از منافع ملی، انعکاس مطالبات مردم و همراهی با حرکت رو به پیشرفت کشور قدردانی مینمایم.
امیدوارم با تداوم همدلی، مسئولیتپذیری و تعامل سازنده میان رسانهها و مدیران، شاهد تقویت سرمایه اجتماعی، ارتقای اعتماد عمومی و شتاب هرچه بیشتر مسیر توسعه شهرستان تبریز و ایران اسلامی باشیم.
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