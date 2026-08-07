به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین حاج علیاکبری، خطیب نماز جمعه تهران، با اشاره به آیه «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِیتَاءِ ذِی الْقُرْبَیٰ وَیَنْهَیٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْکَرِ وَالْبَغْیِ یَعِظُکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ»، اظهار داشت: خداوند متعال در این آیه سه دستور و سه نهی را بیان کرده که مجموعه آن، تقوای کامل را شکل میدهد. نخست، امر به عدالت، احسان و رسیدگی به خویشاوندان و نزدیکان است و در مقابل، انسان را از فحشا، منکر و ستم بازمیدارد.
وی با بیان اینکه مقصود از فحشا همه رفتارهای زشت، بهویژه اموری است که بنیان روابط سالم و عفیفانه انسانی را بر هم میزند، افزود: منکر نیز هر آن چیزی است که عقل و فطرت انسانی آن را ناپسند میشمارند و خداوند نیز آن را نمیپسندد. همچنین «بغی» به معنای تجاوز به حقوق دیگران، ظلم و ستم است. در پایان این آیه نیز خداوند بندگان را موعظه میکند تا متذکر شوند و راه هدایت را در پیش گیرند.
زیست عفیفانه حقی عمومی برای همه افراد جامعه است
حجتالاسلام والمسلمین حاج علیاکبری با تأکید بر اینکه «زیست عفیفانه» یک مسئله عادی و صرفاً فردی نیست، خاطرنشان کرد: عفاف و حیا از عنایات ویژه الهی و مورد اهتمام همه انبیا و اولیای خدا بوده است و واقعه کربلا نمونهای روشن از جایگاه این ارزش الهی را به نمایش گذاشت.
وی با اشاره به چالشهای فرهنگی امروز اظهار داشت: نوع طراحی دشمن در عرصه تهاجم فرهنگی از یک سو و برخی غفلتها و کمکاریهای داخلی از سوی دیگر، اهمیت پرداختن به موضوع زیست عفیفانه را دوچندان کرده است.
خطیب جمعه تهران با یادآوری اینکه سال گذشته و پس از جنگ ۱۲ روزه، مجموعه مباحثی را با عنوان «زیست عفیفانه» در خطبههای نماز جمعه آغاز کرده بود، گفت: این مباحث با استقبال مؤمنان روبهرو شد و حتی منشأ برخی اقدامات در بخشهای مختلف قرار گرفت، اما به دلیل حوادث بعدی از جمله کودتای نافرجام و سپس جنگ تحمیلی سوم، ادامه آن به تعویق افتاد.
وی ابراز امیدواری کرد که با توسل به حضرت زینب کبری(س)، این سلسله مباحث از سر گرفته شود و افزود: در آن مباحث، «زیست عفیفانه» بهعنوان یک سنت حکیمانه الهی، میراث همه پیامبران و اولیای الهی، وظیفهای قطعی برای همه مؤمنان و همچنین مسئولیتی بزرگ برای دولت و حاکمیت اسلامی تبیین شد.
حجتالاسلام والمسلمین حاج علیاکبری تأکید کرد: زیست عفیفانه تنها یک تکلیف شرعی نیست، بلکه حقی عمومی برای همه افراد جامعه است؛ چرا که سلامت فکری، اخلاقی، معنوی و اجتماعی جامعه در گرو حاکمیت فرهنگ عفاف و پاکدامنی است و صیانت از این حق، از وظایف اساسی حکومت اسلامی به شمار میرود.
خطیب جمعه تهران با اشاره به قرار گرفتن در دهه پایانی ماه صفر و سپری شدن حماسه عظیم اربعین حسینی، گفت: آنچه در فصل دوم نهضت عاشورا بیش از هر چیز جلوهگر است، نقش بیبدیل حضرت زینب کبری(س) است. اگر امام حسین(ع) در شکلگیری فصل نخست این حماسه شریک است و امام سجاد(ع) نیز در تداوم آن نقشآفرینی میکند، محور اصلی فصل دوم این نهضت حضرت زینب(س) و بانوان حرم اهلبیت(ع) هستند که این حماسه تاریخساز و تمدنساز را به ثمر رساندند.
وی با بیان اینکه این روزها یادآور بازگشت حضرت زینب(س) به کربلا و اقامه عزا بر سیدالشهدا(ع) است، تصریح کرد: حضرت زینب(س) با سربلندی گزارش فتح را به محضر برادر بزرگوار خود تقدیم کرد؛ فتحی که هم در پاسداری از خاندان پیامبر(ص)، هم در حفظ جان امام سجاد(ع) و هم در شکستن هیبت طاغوت جلوهگر شد. ایشان در همه مراحل سپر بلای اولیای الهی بود و اراده خداوند بر این تعلق گرفت که نقش بانوی تراز اسلام در این حماسه بینظیر، در وجود حضرت زینب(س) متجلی شود.
حجتالاسلام والمسلمین حاج علیاکبری با تأکید بر اینکه حضرت زینب(س) الگویی کامل برای همه آزادیخواهان و حقطلبان است، اظهار داشت: اگر سخن از قیام برای خدا، جهاد در راه خدا، پاسداشت فضیلتها، مبارزه با طاغوت و نجات انسانهاست، این حضرت زینب(س) است که در میدان حضور دارد و با رفتار و گفتار خود حجت را بر بشریت تمام میکند. در کنار ایشان نیز بانوان بزرگ حرم اهلبیت(ع) سهمی ماندگار در ساخت این حماسه عظیم داشتند.
وی با نقل سخنی از «امام مجاهد شهید» گفت: آن شهید بزرگوار فرمود «زینب نشان داد میتوان حجب و عفاف زنانه را به عزت مجاهدانه و جهادی بزرگ تبدیل کرد.» حضرت زینب(س) عاطفه زنانه را با استواری، متانت، ایمان، زبان صریح و معرفتی زلال درهم آمیخت و الگویی جاودانه از عظمت زن مسلمان را به تاریخ عرضه کرد.
خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به نقش بانوان در پیروزی انقلاب اسلامی، خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی ایران، محصول مکتب عاشورا و نهضت امام حسین(ع) است و در این مکتب، حضرت زینب(س) استاد و الگوی بزرگ مجاهدت، بصیرت و پیامرسانی است. اربعین، بازگشت دوباره به کربلا، بازخوانی نهضت حسینی و الهام گرفتن از مکتب زینبی است.
وی با تأکید بر جایگاه شخصیت زن در اندیشه اسلامی، گفت: حادثه عاشورا نشان داد که خداوند ظرفیتهای عظیمی در وجود زن قرار داده است تا بتواند نقشی ماندگار و تمدنساز در تاریخ ایفا کند؛ ظرفیتی که در پرتو وقار، عفاف، حیا و حفظ حدود الهی شکوفا میشود و الگویی ماندگار برای همه نسلها به یادگار میگذارد.
حتی در اوج مصیبت نیز حفظ حجاب و عفاف برای خاندان اهلبیت(ع) در اولویت قرار داشت
حجتالاسلام والمسلمین حاج علیاکبری، در ادامه با تشریح ابعاد حماسه حضرت زینب(س) پس از واقعه عاشورا، اظهار داشت: نخستین اقدام سپاه دشمن پس از شهادت امام حسین(ع)، هجوم به خیمههای اهلبیت(ع) بود و پیش از هر چیز، قصد داشتند حرمت بانوان حرم را با برداشتن پوشش آنان هتک کنند. این واقعه از بزرگترین مصائب حضرت زینب(س) و بانوان اهلبیت(ع) به شمار میرود؛ چرا که نخستین دغدغه آنان حفظ حرمت، عفاف و حجاب بود.
وی با اشاره به روایات واقعه کربلا افزود: در جریان حمله به خیمهها، یکی از دختران امام حسین(ع) بر اثر ضربه نیزه بیهوش شد و هنگامی که به هوش آمد، نخستین پرسش او از حضرت زینب(س) این بود که «مقنعهام کجاست؟» این نشان میدهد که حتی در اوج مصیبت نیز حفظ حجاب و عفاف برای خاندان اهلبیت(ع) در اولویت قرار داشت.
خطیب جمعه تهران ادامه داد: حضرت زینب(س) برای جلوگیری از هتک حرمت اهلبیت(ع) تدبیری اندیشید و برای آنکه دشمن به زنان حرم نزدیک نشود، همه زیورآلات و لباسهای فاخر را تحویل دادند و خود و بانوان اهلبیت(ع) لباسهای ساده و کهنه بر تن کردند تا از تعرض بیشتر جلوگیری شود.
حجتالاسلام والمسلمین حاج علیاکبری با اشاره به حضور حضرت زینب(س) در مجلس ابنزیاد گفت: در نقلهای تاریخی آمده است که حضرت با نهایت وقار، حیا و پوشیدگی وارد مجلس شد و حتی با آستین، چهره مبارک خود را میپوشاند. با این حال، همان بانوی باعفت، خطبهای ایراد کرد که راویان آن را یادآور فصاحت و صلابت امیرالمؤمنین علی(ع) دانستهاند.
وی افزود: در مجلس یزید نیز حضرت زینب(س) با شجاعتی کمنظیر، یزید را مورد مؤاخذه قرار داد و با اشاره به رفتار او با خاندان پیامبر(ص)، عدالت ادعایی حکومت اموی را به چالش کشید و از هتک حرمت دختران رسول خدا(ص) پرده برداشت.
خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به وقایع اسارت اهلبیت(ع) در شام تصریح کرد: در برخی نقلهای تاریخی آمده است که از سهل بن سعد ساعدی خواسته شد اگر توان مالی دارد، به نیزهداران پولی بدهد تا سرهای مطهر شهدا را از مقابل بانوان و کودکان دورتر ببرند تا نگاههای مردم کمتر متوجه آنان شود؛ این روایت نیز نشاندهنده اهتمام اهلبیت(ع) به حفظ عفاف، حریم و کرامت انسانی حتی در سختترین شرایط است.
تحرکات سازمانیافتهای برای ترویج برهنگی و جابهجا کردن مرزهای عفت و حیا در حال انجام است
حجتالاسلام والمسلمین حاج علیاکبری در ادامه خطبههای نماز جمعه تهران، با تأکید بر اهمیت گفتمان عفاف و حیا در جامعه، اظهار داشت: غلبه گفتمان عفت و حیا، ضامن سلامت جامعه است و بیحیایی، بیعفتی و ترویج هرزگی، ریشه فضیلتهای اخلاقی را میخشکاند و استعدادهای انسانی را از بین میبرد.
وی افزود: در مباحث پیشین درباره «زیست عفیفانه» تبیین شد که این سبک زندگی، نقشی اساسی در پیشرفت فکری، اجتماعی، اقتصادی و تمدنی جامعه دارد و یکی از پایههای شکلگیری تمدن نوین اسلامی به شمار میرود. از همین رو، دشمن برای جلوگیری از پیشرفت حقیقی امت اسلامی، ترویج بیعفتی، بیحیایی و هرزگی را بهعنوان یک راهبرد جدی در دستور کار خود قرار داده است.
خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به جایگاه خانواده در این منظومه فکری، تصریح کرد: زیست عفیفانه نقش بیبدیلی در شکلگیری، استحکام و پیشرفت نهاد خانواده دارد و هر جامعهای که گرفتار بیعفتی و بیحیایی شود، در نهایت بنیان خانواده خود را از دست خواهد داد و آینده آن جامعه با مخاطره روبهرو میشود.
حجتالاسلام والمسلمین حاج علیاکبری با بیان اینکه شرایط کنونی کشور در این حوزه حساس و خطیر است، گفت: امروز یک تهدید بزرگ، فرهنگ عمومی جامعه را هدف قرار داده و آثار آن هم در زیست فردی و هم در زیست اجتماعی قابل مشاهده است.
وی گفت: تحرکات سازمانیافتهای با پشتیبانی دشمنان برای ترویج برهنگی، رفتارهای هنجارشکنانه و جابهجا کردن مرزهای عفت و حیا در حال انجام است و این اقدامات با سوءاستفاده از شرایط پس از جنگ دنبال میشود.
وی ادامه داد: اکنون وظیفه مؤمنان است که با بصیرت وارد میدان شوند. این دغدغه تنها به بانوان محجبه یا خانوادههای مذهبی محدود نیست، بلکه بسیاری از افرادی که حتی پوشش متعارفتری دارند نیز نسبت به صحنههای ناهنجار اجتماعی ابراز نگرانی میکنند.
خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به گزارشهایی درباره حمایت مالی از برخی رفتارهای هنجارشکنانه مدعی شد: خبرهایی وجود دارد که نشان میدهد افرادی برای حضور با پوششهای ناهنجار در عرصه اجتماعی، از خارج از کشور دلار و ارز دریافت میکنند تا با یکی از ارزشمندترین سرمایههای فرهنگی و اجتماعی ملت ایران مقابله کنند.
وی تأکید کرد: بافت اصلی جامعه و خانوادههای ایرانی، بافتی مبتنی بر حیا، عفاف و خانوادهمحوری است و این پدیدهها، امری تحمیلی بر فرهنگ عمومی کشور محسوب میشود.
حجتالاسلام والمسلمین حاج علیاکبری در ادامه با تأکید بر ضرورت پرهیز از برخوردهای احساسی، اظهار داشت: مواجهه با این مسئله نباید صرفاً احساسی باشد؛ چرا که چنین رویکردی نهتنها به حل مشکل کمک نمیکند، بلکه زمینه دوقطبیسازی، تنش و سوءاستفاده دشمن را نیز فراهم میسازد.
وی افزود: راهکار صحیح، برخوردی عاقلانه، خردمندانه، برنامهریزیشده و بهرهگیری از همه ظرفیتهای فرهنگی، اجتماعی، مردمی و نهادهای مسئول است تا جامعه بتواند بهصورت مؤثر با این چالش مقابله کند.
خطیب نماز جمعه تهران خاطرنشان کرد: به نمایندگی از مردم و با استفاده از ظرفیت شبکه ائمه جمعه سراسر کشور، تعامل با نخبگان و گفتوگو با مسئولان دستگاههای ذیربط، این موضوع را با جدیت دنبال خواهیم کرد تا راهکارهای مؤثر برای صیانت از فرهنگ عمومی کشور به اجرا درآید.
حجتالاسلام والمسلمین حاج علیاکبری در ادامه با اشاره به بیانات «امام شهید» درباره مسئله حجاب، گفت: ایشان تأکید داشتند که این مسئله راهحل دارد و باید با مجموعهای از اقدامات ایجابی و سلبی، همراه با برنامهریزی دقیق، هنرمندانه و همهجانبه، برای حل آن اقدام کرد.
وی گفت: این مسئولیت بر عهده همه آحاد جامعه است و با توکل به خداوند متعال و همکاری همگانی، این مسئله قابل مدیریت و حل خواهد بود.
قدردانی از مردم و دولت عراق
حجتالاسلام والمسلمین حاج علیاکبری، در ادامه، اربعین حسینی را رزمایشی عظیم، تاریخساز، تمدنساز و انسانساز توصیف کرد و گفت: این حماسه بزرگ جهانی به نام حضرت اباعبدالله الحسین(ع) جلوهای بینظیر از حیات امت اسلامی بود و جلوه ویژه اربعین امسال، برافراشته شدن پرچم «یالثارات الحسین» و یاد و نام «امام مجاهد شهید» در مسیر این راهپیمایی عظیم بود.
وی با قدردانی از ملت و دولت عراق اظهار داشت: از مردم عزیز عراق، دولت این کشور، عشایر، خادمان عتبات مقدسه و همه کسانی که با عشق و کرامت از زائران امام حسین(ع)، بهویژه زائران ایرانی، میزبانی کردند، صمیمانه تشکر میکنیم. این میزبانی کریمانه جلوهای از محبت به سیدالشهدا(ع) و عامل تحکیم وحدت امت اسلامی است و امیدواریم خداوند متعال به ملت عراق عزت، برکت و توفیق روزافزون عنایت فرماید.
خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به فرارسیدن روز خبرنگار، یاد و خاطره شهید محمود صارمی و همه خبرنگاران شهید را گرامی داشت و گفت: از تلاش و مجاهدت همه خبرنگاران، بهویژه خبرنگارانی که مراسم تشییع شهدا و امام شهید، آیینهای وداع، راهپیمایی اربعین و اجتماعات مردمی را هنرمندانه روایت و منعکس میکنند، صمیمانه قدردانی میکنیم؛ این روایتگری، ادامه رسالت حضرت زینب(س) در تبیین حقیقت است.
حجتالاسلام والمسلمین حاج علیاکبری افزود: خبرنگاران با انعکاس واقعیتهای زندگی مردم و ثبت حماسههای امت اسلامی، نقش مهمی در جهاد تبیین ایفا میکنند و از خداوند متعال برای آنان توفیق، سلامتی و سربلندی مسئلت داریم.
وی همچنین با اشاره به ۱۸ مرداد، روز بزرگداشت شهدای مدافع حرم، این مناسبت را یادآور ایثار و مجاهدت مدافعان حرم دانست و ضمن گرامیداشت یاد شهید محسن حججی و دیگر شهدای این عرصه، بر زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت در جامعه تأکید کرد.
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