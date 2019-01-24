وظیفه ما باید تبیین اسلام انقلابی و عاشورایی سیدالشهدا(ع) باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، گردهمایی سراسری مدرسان و مربیان کشوری سبک زندگی قرآنی و رونمایی از پنج کتاب سبک زندگی قرآنی امروز پنج‌شنبه در دارالقرآن علامه طباطبایی برگزار شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم دراین مراسم با بیان اینکه علامه طباطبایی احیا کننده قرآن و سبک زندگی قرآنی بود و ما تلاش داریم این امر را گسترش دهیم، اظهار داشت: علامه طباطبایی معنا و مفهوم زندگی قرآنی و فهم قرآنی را تبیین کرد و یک نگاه نو به قرآن کریم داشت و بازکننده راه‌های باعظمت اجتماعی، سیاسی و فهم قرآن بود؛ استاد بزرگواری که با غربت و عظمت راه فهم و درک قرآن را پیمود و ما در این بیت شریف بیان می‌کنیم که این راه را احیا می‌کنیم.

حجت الاسلام رضا عزت زمانی با اشاره به ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی گفت: به فرموده مقام معظم رهبری «انقلاب اسلامی آغاز یک تمدن عظیم است» لذا هم اکنون دوران بلوغ و فهم دوباره قرآن است و این کتاب الهی به برکت جمهوری اسلامی در اوج تلالو و نورانیت است.

وی با بیان اینکه ان شاءالله بتوانیم کلام و مسلک قرآن را به تمام بشریت برسانیم، گفت: انقلاب زیر سایه قرآن حرف حق را تبیین کرده و به برکت قرآن این حرکت جهان شمول خواهد شد و به برکت قرآن پرچم انقلاب را بر قله‌های بشریت برمی افروزیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم افزود: باید قرآن و مکتب قرآن را به زندگی‌ها وارد و این برکت را به بشریت منتقل کنیم.

وی خطاب به مربیان و اساتید قرآنی گفت: امیدوارم مصداق افرادی شویم که در دنیا وآخرت قرآن را از مهجوریت خارج و در زندگی مردم وارد کردند و تنها به داشتن قرآن در منزل و گذاشتن آن بر لب طاقچه اکتفا نکردند تا این گنجینه عظیم در دنیا و آخرت ما را نجات دهد.

حجت الاسلام عزت زمانی ادامه داد: قرآن باید به کتابی تبدیل شود که نه فقط خوانده و ثواب برده شود بلکه در لحظه لحظه زندگی ما جاری و ساری باشد و آن را توسعه دهیم و با تلاش جمعی این امر عظیم را محقق خواهیم کرد و این محتوای عظیم در زندگی فردی و اجتماعی ما بروز پیدا کند.

وی بیان کرد: چقدر دردناک است که برخی به اسم اسلام، مبانی با عظمت قرآن را که سراسر آن دفاع از مظلوم و اعتلای دین است کنار بگذارند و در تلاش هستند کلام دیگری را پیدا ‌کنند که دفاع از مظلوم و آرمان‌های قرآن داشته باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم اظهارکرد: صفحات قرآن مملو از دفاع از مظلوم و نحوه رویارویی با کفار و ظالمان است و اعتلای قرآن وظیفه همه متدینین و عاملان قرآن است و با تلاش ما به زودی این کلام می‌تواند در سراسر دنیا پخش شود و مورد استقبال قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در عمل به قرآن کوتاهی‌هایی می‌شود، گفت: به فرموده مقام معظم رهبری «امروز همه بشر محتاج قرآن هستند اما اگر ما مسلمانان به آن عمل نکنیم خسارتمان بیشتر است زیرا ما این نسخه و این دستورالعمل را داریم؛ تجربه تاریخی آن را هم داریم بشریت در صدر اول به برکت عمل به قرآن در علم در اخلاق در عمل و در پیشرفت‌های گوناگون مادی و معنوی اوج پیدا کرد؛ قرآن همیشه زنده است قرآن نیازهای انسان را مورد توجه قرار می‌دهد قرآن در هر عصری می‌تواند بهترین نسخه سعادت انسان‌ها باشد.»

حجت الاسلام عزت زمانی ادامه داد: قرآن چراغ راه است و تلاش مربیان قرآنی باید برای تفهیم و ارتباط بهتر و آشنایی بیشتر با جوانان باشد.

وی با بیان اینکه به فرموده رهبر انقلاب، قرآن، تلألوی اسلام ناب است و کار ما باید تبیین اسلام انقلابی و عاشورایی سیدالشهدا(ع) باشد لذا اگر بخواهیم یک نسخه شفابخش برای بشریت ارائه دهیم جز قرآن نداریم و انشاءاالله خداوند ما را خادم قرآن قرار دهد.