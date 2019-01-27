هشدار در مورد آلودگی وی پی ان های فروشگاه گوگل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اکسپرس، در شرایطی که اندروید محبوب ترین سیستم عامل تلفن همراه جهان است و حدود ۸۸ درصد از کاربران گوشی های هوشمند از آن استفاده می کنند، بارها به کاربران این سیستم عامل در مورد استفاده از برنامه های رایگانی که حتی از طریق گوگل پلی در دسترسشان قرار می گیرد هشدار داده شده است.

بررسی های امنیتی نشان داده که برنامه های فروشگاه گوگل پلی لزوما امنیت کامل ندارند و در مواردی حاوی ویروس یا بدافزار بوده اند.

تحقیقات سایت Top۱۰VPN بر روی ۱۵۰ برنامه وی پی ان محبوب گوگل پلی نشان داده که اگر چه این برنامه ها داده های کاربران را رمزگذاری می کنند، اما ممکن است حاوی بدافزار یا ویروس باشند یا حتی داده های رد و بدل شده افراد را در اختیار افراد و گروه های ثالث قرار دهند.

۲۷ برنامه وی پی ان در این مجموعه حاوی بدافزار یا ویروس بوده اند و مشکلاتی را برای کاربران ایجاد کرده اند. لذا در مجموع ۱۸ درصد از برنامه های وی پی ان محبوب اندروید آلوده هستند.

علاوه بر این ۲۵ درصد از کل این برنامه ها برخی اطلاعات خصوصی کاربران را در اختیار اشخاص ثالث قرار می دهند. از جمله این اطلاعات می توان به آدرس آی پی کاربر اشاره کرد که می تواند به افشای هویت فرد منجر شود.

از سوی دیگر ۸۵ درصد از برنامه های وی پی ان گوگل پلی خواستار دسترسی هایی بوده اند که به آنها نیاز نداشته اند. از جمله این دسترسی ها می توان به دسترسی به دوربین و میکروفون تلفن همراه اشاره کرد.