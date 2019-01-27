تشدید اقدامات کنترلی برای مبارزه با قاچاق دام/گوشت نباید گران شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ایوب سلیمانی در حاشیه نشست تخصصی سالانه مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی سراسر کشور در جمع خبرنگاران، درباره اقدامات پلیس برای مبارزه با قاچاق دام، اظهارداشت: درباره قاچاق دام زنده صحبت های بسیاری مطرح شده که بسیاری از این صحبت ها و اظهارات غیردقیق و غیر واقعی بوده اما کم کم و با گذشت زمان وقتی به صورت دقیق تر به این موضوع پرداخته شد اعداد و ارقام واقعی تر اعلام شد .

وی افزود: از ابتدای سال، برای مبارزه با قاچاق دام زنده، برنامه های عملیاتی توسط پلیس تدوین و این برنامه ها به همه یگان های مرزی و انتظامی به ویژه در مرزهای جنوبی و غربی ابلاغ شد.

جانشین فرمانده ناجا با اشاره به کشفیات پلیس در این حوزه، افزود: در ۱۰ ماهه سال جاری، کشفیات قاچاق دام زنده، رشد ۱۶ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال قبل داشته که این میزان ۱۶۴ هزار راس بوده و کشفیات به لحاظ وزنی نیز بیش از ۳ هزار تن هستند.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: قاچاق دام زنده صرفا مربوط به این شرایط زمانی نیست، بعضا در شرایط دیگری نیز وجود داشته و در واقع باید بگویم امسال ما نسبت به سال گذشته در حوزه قاچاق دام زنده تفاوت معناداری را نداشتیم که بخواهد قیمت گوشت را به طور ناگهانی افزایش دهد.

سردار سلیمانی یادآور شد: کمبود گوشت ممکن دلایل مختلفی داشته باشد اما تفاوت نرخ ریال و دلار ممکن است یکی از دلایلی باشد که برای برخی سودجویان جذابیت ایجاد کرده تا به امر قاچاق گوشت اقدام کنند.

وی اضافه کرد: برآورد ما این است که حداکثر میزانی که در حوزه قاچاق دام صورت گرفته بیش از یک درصد نیاز جامعه نیست در حالی که جوسازی ها به گونه ای است که عده ای به دنبال پمپاژ ناامیدی در جامعه هستند و لازم است مسئولان کشور تفاوت بین آنچه که واقعیت دارد با آنچه که به صورت شایعه و جوسازی در جامعه پراکنده می شود را به مردم توضیح دهند و این فضای التهاب آفرینی عده ای سودجو را بشکنند .

سردار سلیمانی تأکید کرد: مبارزه با قاچاق دام زنده یکی از برنامه های اولویت دار پلیس در سال جاری بوده به طوری که این موضوع را به یگان های مرزی و انتظامی ابلاغ کرده ایم و ایستگاه های ایست و بازرسی نیز فعال است، این در حالی است که همه گذرگاه های مرزی را کنترل می کنیم.

وی خاطر نشان کرد: امروز قاچاق دام زنده به خارج از کشور یک پدیده نگران کننده نیست و باید بگویم اقدامات کنترلی پلیس برای جلوگیری از قاچاق دام زنده تشدید شده است.

جانشین فرمانده ناجا تأکید کرد: با کسانی که بخواهند با نیازمندی های اصلی مردم بازی کنند برخورد قاطع و بدون مسامحه خواهیم داشت.

این مقام ارشد انتظامی در بخش دیگری از سخنان خود درباره اقدامات پلیس برای مبارزه با قاچاق سوخت نیز یادآور شد: در این حوزه نیز اقدامات لازم را انجام داده ایم و به تأیید وزارت نفت قاچاق سوخت روند کاهشی داشته است.

سردار سلیمانی بیان کرد: بحمدالله با فعالیت های صورت گرفته توسط نیروی انتظامی و هماهنگی با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز شاهد مقابله جدی با قاچاق سوخت به خارج از کشور هستیم هر چند تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم.

این مقام ارشد انتظامی یادآور شد: از طرف ستاد کل نیروهای مسلح نیز ابلاغیه ای صورت گرفته و در این حوزه ارتش و سپاه با ما همکاری دارند و ان شاء الله به دستاوردهای مطلوبی خواهیم رسید.

جانشین فرمانده ناجا درباره اقدامات صورت گرفته برای مبارزه با قاچاق کالا مطرح کرد: مبارزه با قاچاق کالا الزاماتی دارد، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا در این حوزه فعال شده، سامانه هایی طراحی یا در حال طراحی است و عزم خوبی برای مبارزه با پدیده قاچاق وجود دارد .

وی عنوان کرد: در نیروی انتظامی نیز برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قرارگاه جهادی مبارزه با قاچاق راه اندازی شده از طرفی طرح اقدام کلان در این حوزه تدوین و به بخش های ستادی و استانی ابلاغ شده است.

سردار سلیمانی تصریح کرد: معتقدیم بخش قابل توجهی از قاچاق از مبادی رسمی وارد می شود اما این ادعا به معنای آلودگی فعالانه این حوزه نیست بلکه باید بگویم معتقدیم ضعف و کاستی هایی در قوانین و دستورالعمل ها وجود دارد.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی تصریح کرد: مبارزه با قاچاق به دلیل پیچیدگی های فوق العاده، نیاز به اقدامات پلیسی و به کارگیری نیروهای متخصص و کارآزموده دارد و صرفا نیروهای سازمان گمرک نمی توانند در این سنگر ایفای نقش کنند.

وی بر ضرورت حضور نیروهای پلیس در مبادی رسمی تأکید کرد و افزود: در خصوص حضور پلیس در مبادی رسمی دستوراتی داده شده اما فعلا محقق نشده است .

این مقام عالی انتظامی اضافه کرد: بخش زیادی از قاچاق در مبادی رسمی، گمرگات و ... اتفاق می افتد که پلیس حضور ندارد در حالی که پلیس در جاده ها، ایستگاه های ایست و بازرسی و ... در امر مبارزه با قاچاق ایفای نقش می کند، بنابراین استقرار پلیس در مبادی رسمی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

وی درباره علت تعلل در راه اندازی پلیس گمرگات، عنوان کرد: ما در این حوزه اقدامات لازم را انجام داده ایم؛ پلیس گمرک ساختاربندی شده، نیروهای مورد نظر آموزش دیدند و همه مقدمات فراهم است، بنابراین تعللی از سوی پلیس وجود ندارد.

سردار سلیمانی در بخش دیگری از سخنان خود درباره اهمیت تزریق تجهیزات در مبادی رسمی و گلوگاه های اصلی برای مبارزه با فرآیند قاچاق عنوان کرد: نقش مهمی برای تجهیزات به روز و تخصصی در مبارزه با فرآیند قاچاق قائلیم اما آنچه که مهم می باشد این است که ما مسئول تأمین تجهیزات نیستیم بلکه مسئول به کارگیری هستیم.

وی بیان کرد: مطابق هماهنگی صورت گرفته، قرار است در ۱۵ گلوگاه اصلی و حساس طرح تکمیل و توسعه تجهیزات اجرایی شود.

این مقام ارشد انتظامی تأکید کرد: معتقدیم پلیس باید در همه گلوگاه ها حضور داشته و اختیار برخورد نیز داشته باشد.

جانشین فرمانده ناجا درباره موضوع کولبرها نیز توضیح داد: در این حوزه باید میان کولبر و قاچاقچی تفاوت قائل باشیم و پلیس نیز به این مهم اهمیت می دهد، کسانی هستند با مجوزهایی که از مسئولان دولتی می گیرند از مبادی رسمی و بازارچه های مرزی به میزانی که توسط استانداری ها تعریف شده، کالایی را برای ارتزاق وارد می کنند که این گروه کولبر هستند در حالی که عده ای نیز اسباب کار قاچاقچیان هستند.

سردار سلیمانی ادامه داد: بعضا برخی افراد خواسته یا ناخواسته بین این دو گروه تفکیک قائل نمی شوند، این در حالی است که ما با طیف کولبر که صرفا برای ارتزاق اقدام به این عمل می کند، مواجه و برخوردی نداریم اما برخورد با قاچاقچیان یکی از اولویت های اصلی پلیس است.

این مقام ارشد انتظامی در بخش دیگری از سخنان خود درباره فعالیت یگان حفاظت در سازمان گمرک توضیح داد: مطابق قانون در تمام سازمان های دولتی باید یگان حفاظت راه اندازی و فعال شود و مسئولیت حفاظت فیزیکی از ساختمان، ابنیه و اموال آن مجموعه بر عهده یگان حفاظت است.

وی افزود: برابر توافقات صورت گرفته و قانون، این یگان در سازمان گمرک نیز فعال است و صرفا وظیفه حفاظت فیزیکی از ابنیه و اموال سازمان گمرک را دارد در حالی که برای مبارزه با قاچاق مسئولیتی ندارد.

جانشین فرمانده ناجا افزود: تلاش برای راه اندازی پلیس گمرک در همین راستا است؛ بدین مفهوم که نیروها و کارشناسان زبده ای که در فرآیند مبارزه با قاچاق آموزش دیده اند در این پلیس (پلیس گمرگ) به کارگیری می شوند، بنابراین باید بدانیم میان نقش یگان حفاظت از سازمان گمرک و پلیس گمرک تفاوت وجود دارد.

سردار سلیمانی در خاتمه عنوان کرد: زمانی که ما در جایی حضور داریم بدین معنا نیست که می خواهیم علیه کسی فعالیتی کنیم، همه ما جزء حاکمیت هستیم و با هر پدیده ای که منافع ملی را تضعیف کند، مبارزه می کنیم.