به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی میراشرفی در حاشیه برگزاری نشست تخصصی سالانه مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی سراسر کشور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در این نشست تخصصی بر لزوم اقدامات پیشگیرانه پیش از اقدامات مقابله ای تأکید شد.

وی افزود: ما باید با استفاده از تجارب موفق دنیا در مبارزه با قاچاق و تجارت غیررسمی، به سمت تجارت رسمی برویم.

رئیس گمرک کشور ادامه داد: باید فرآیند تجارت رسمی را تسهیل کنیم و این مهم با هماهنگی بیشتر دستگاه ها کاهش هزینه و مدت زمان تجارت، محقق می شود.

وی افزود: یکی از دلایل وقوع قاچاق کالا در کشور تعدد مقررات است، بیش از ۲۰ سازمان در بحث تجارت رسمی متولی هستند و در این میان شاهد قوانین موازی یا نقص قوانین هستیم .

میراشرفی تأکید کرد: هماهنگی دستگاه های متولی در امر تجارت رسمی کمک شایانی می کند و در واقع یکپارچگی در تصمیم گیری این سازمان ها می تواند کارگشا باشد.

این مقام مسئول یادآور شد: دنیا به سمت کنترل های غیرمزاحم در بحث تجارت می رود و ما باید از این الگو استفاده کنیم .

رئیس گمرک کشور از ایجاد و نصب تراشه الکترونیکی روی کانتینرها خبرداد و گفت: با بکارگیری این تراشه ها بر روی کانتینرها به اطلاعات محموله، بارنامه و مانفیست دست می یابیم و در واقع این اطلاعات بر روی این تراشه قرار می گیرد و این فرایند در مبارزه با قاچاق بسیار کارگشا است.

معاون وزیر اقتصاد بر لزوم تجمیع لینک های سامانه های مرتبط با تجارت رسمی تأکید و بیان کرد: سامانه ها باید به صورت یکپارچه باشد تا تبادل اطلاعات و دیتاها در این سامانه ها به صورت "یونیک" انجام شود، چرا که معتقدیم این مهم در مبارزه با قاچاق راهگشا است.

دکتر میراشرفی درباره وضعیت پرونده های قاچاق، خاطر نشان کرد: بیشتر این پرونده ها، پرونده هایی هستند که ارزش قابل توجهی ندارند و باید به سمتی برویم که با موارد سازمان یافته برخورد شود و این مستلزم تمرکز بر دانه درشت ها است.

وی درباره وضعیت ترخیص برخی خودروها که در گمرک متوقف شده است، گفت: ۱۰ الی ۱۳ هزار خودرو در اماکن گمرکی و غیرگمرکی مانند مناطق آزاد وجود دارد که در حال حاضر متوقف هستند و گمرک به دنبال این است که موضوع حل شود .

رئیس گمرک کشور خاطرنشان کرد: به دنبال راه حلی هستیم تا ۱۰ هزار نفر از کسانی که از این خودروها پیش ثبت نام کرده اند با پرداخت حق تفاوت ارز دولتی، مشکل شان حل و با بانک مربوطه نیز به تفاهم برسند، از سوی دیگر نیز با تحقق این مهم یک بخش درآمد گمرک نیز محقق شود.

وی یادآور شد: بخشی از این خودروها اگر متروکه نباشند، مرجوع می شوند اما اگر متروکه باشند توسط سازمان اموال تملیکی تعیین تکلیف خواهند شد.

این مقام مسئول درباره فعالیت یگان حفاظت در گمرک، عنوان کرد: همکارانم از نیروی انتظامی تحت عنوان این یگان در گمرک حاضر هستند و شاهد اقدامات مطلوبشان هستیم.

وی درباره برخی اظهارات مبنی بر قاچاق کالا از مبادی رسمی، خاطر نشان کرد: چنین اظهاراتی کم لطفی به یک سازمان حاکمیتی است و باید بگویم سازمان گمرک به جد با موضوع قاچاق برخورد می کند، اما آنچه که در این میان مهم است تفاوت میان قاچاق و تخلف است که این دو موضوع با یکدیگر دارای مرز باریکی است.

دکترمیراشرفی تأکید کرد: در سازمان گمرک با پدیده قاچاق به جد برخورد می کنیم و همواره در این سازمان کاشف کالای قاچاق یا تخلفات هستیم.

وی درباره وجود تجهیزاتی چون ایکس ری، بادی اسکنر، اسکنر و ... در گمرکات، عنوان کرد: همه گمرکات مجهز به این تجهیزات نیستند اما در گمرکات اصلی این تجهیزات را تزریق و به کارگیری کرده ایم.

رئیس گمرک کشور درباره وضعیت ترخیص ۶۰۰ هزار گوشی از گمرک، گفت: عمده این گوشیها ترخیص شده و مابقی نیز در دستور کار است.