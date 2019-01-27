پلیس، پرچمدار تأمین امنیت اقتصادی در کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی مویدی در نشست تخصصی سالانه مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی سراسر کشور، اظهار داشت: امروز در یک جنگ تمام عیار اقتصادی، استکبار جهانی علیه ما قد علم کرده به گونه ای که اقتصاد خانواده ها را مورد هجمه قرار داده است.

وی افزود: دشمن تا دیروز تحریم ها را در ابعادی به کار می گرفت که جمهوری اسلامی ایران توفیق دسترسی به تکنولوژی، توسعه یافتگی، پیشرفت و دانش روز و حتی نفوذ در منطقه و فرا منطقه را پیدا نکند.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه دشمن از این جهات موفق نبود بنابراین تنها راه توقف ما را در متوقف کردن توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی می داند، گفت: آنان در تلاش بودند با تنگنا قرار دادن معیشت مردم، سرعت و شتاب ما را به عنوان کشوری که توانسته سیاست های اقتصادی را در فراتر از منطقه گسترش بدهد، متوقف کند.

وی تصریح کرد: دشمن امروز مترصد این است با سرازیر کردن کالاهای قاچاق به کشور و نیز صدور منابع و سرمایه های ما به خارج از کشور، چرخه های تولید و نیز پیشرفت صنعت و تکنولوژی را در کشور متوقف کند.

سردار مویدی با اشاره به اقدامات نیروی انتظامی در برخورد با پدیده شوم قاچاق، گفت: امروز پلیس با اقدامات بازدارنده و مقابله ای خود می تواند به عنوان پرچمدار امنیت اقتصادی در مقابل زالوصفتان و کسانی که سرمایه این ملت را به تاراج می برند، بایستد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه امروز شاهد برگزاری جشن چهل سالگی انقلاب هستیم، گفت: دارای سرمایه عظیمی هستیم که در طول چهل سال انقلاب اسلامی یکی پس از دیگری با خون دل خوردن به دست آمده و مطمئن باشید امروز ماموران پلیس ما در نقطه صفر مرزی تلاش می کنند تا امنیت پایدار جامعه تأمین شود .

سردار مویدی خاطرنشان کرد: مفتخر هستیم، پلیس ما به عنوان یک پلیس حرفه ای و اقتصادی که اهمیت مقوله اقتصاد را می داند با فرصت طلبان قاطعانه مبارزه می کند؛ مطمئنا این هوشمندی، آگاهی، حرفه ای گرایی و تخصص می تواند خیلی از آسیب های ناشی از قاچاق و مفاسد اقتصادی را شناسایی، پیشگیری و در نهایت با آن مقابله کند.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: انتظار ما از پلیس یک پلیس حرفه ای، تخصصی و مجهز به علم روز است؛ امروز کمترین اشتباه از من و شما پذیرفته نیست.

این مقام مسئول با اشاره به اهمیت و ضرورت مسئولیت روسای پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز جزء پلیس های حرفه ای است که در خط مقدم مبارزه با مفاسد اقتصادی است.

وی با بیان اینکه انتظار داریم هر روز به کیفیت علمی، تخصصی، دانش و حرفه ای بودن این پلیس بیفزاییم، گفت: امیدواریم پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچون پلیس های دیگر همانند مواد مخدر، پیشگیری و ... یک پلیس مستقل در نظر گرفته شود البته در پلیس آگاهی، حرفه ای گرایی حاکم است.