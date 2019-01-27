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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۵:۲۶

جانشین فرمانده ناجا اعلام کرد؛

برخورد قاطعانه ناجا با مخلان بنیان های اقتصادی جامعه

برخورد قاطعانه ناجا با مخلان بنیان های اقتصادی جامعه

جانشین فرمانده ناجا با بیان اینکه قاچاق به پدیده امنیت ملی تبدیل شده است، گفت: پلیس با افرادی که از مسیرهای غیرشرعی و نادرست به بنیان های اقتصادی جامعه صدمه می زنند، قاطعانه برخورد می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ایوب سلیمانی در نشست تخصصی سالانه مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس سراسر کشور ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت صدیقه فاطمه(س) و همچنین تبریک سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و دهه فجر به ابراز رضایت مقام معظم رهبری(مدظله العالی) از زحمات و تلاش های پلیس در عرصه های مختلف اشاره و اظهار کرد: وظیفه پلیس ایجاد امنیت و آرامش در جامعه و درحوزه های  اقتصادی، مالی، کسب و کار، تحصیل، رزق حلال و تأمین مایحتاج مردم و ... است.
وی تصریح کرد: یکی از پدیده های که به منافع و ثروت ملی و نیز امنیت تأمین معیشت مردم، حقوق بین الملل و ... صدمات جبران ناپذیری وارد می کند، موضوع قاچاق است؛ پلیس با افرادی که از مسیرهای غیرشرعی و نادرست به بنیان های اقتصادی جامعه صدمه می زنند، قاطعانه برخورد می کند.
سردار سلیمانی با بیان اینکه پدیده های مخل امنیت و آرامش جامعه نظیر قاچاق به ابزارهایی برای دشمن تبدیل شده، خاطرنشان کرد: در وضعیتی که ما در آن قرار داریم موضوع قاچاق علاوه بر یک پدیده سیاسی به پدیده امنیتی تبدیل شده به گونه ای که معاندان و دشمنان با این حربه تلاش می کنند تا نظام را تحت فشار قرار دهند.
سردار سلیمانی گفت: در پدیده شوم قاچاق، پلیس با کسانی که درصدد هستند امنیت ملی و سیاست های کلان نظام را مورد صدمه قرار دهند و یا متعرضان به مرزها و امنیت عمومی کشور قاطعانه برخورد می کند.
جانشین فرمانده ناجا با بیان اینکه در حال حاضر در موقعیتی حساس، حیاتی و بسیار تعیین کننده هستیم، گفت: هر چه زمان می گذرد اهمیت این موضوع مضاعف می شود که می توان به تاکیدات موکد فرماندهی معظم کل قوا در دیدار با فرماندهان نیروی انتظامی طی سال های اخیر و لزوم مقابله با قاچاق و مفاسد اقتصادی اشاره کرد.
سردار سلیمانی در پایان خطاب به روسای پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز آگاهی سراسر کشور، گفت: شما مسئولیت سنگینی بر عهده دارید و صمیمانه از تلاش و موفقیت های خوب شما در این حوزه تشکر و قدردانی می کنم، امیدواریم بتوانیم ظرفیت های پایان ناپذیر نیروی انتظامی را به رخ دشمن و پیشگاه ملت عرضه کنیم.

کد مطلب 4525237

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