برخورد قاطعانه ناجا با مخلان بنیان های اقتصادی جامعه

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ایوب سلیمانی در نشست تخصصی سالانه مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس سراسر کشور ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت صدیقه فاطمه(س) و همچنین تبریک سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و دهه فجر به ابراز رضایت مقام معظم رهبری(مدظله العالی) از زحمات و تلاش های پلیس در عرصه های مختلف اشاره و اظهار کرد: وظیفه پلیس ایجاد امنیت و آرامش در جامعه و درحوزه های اقتصادی، مالی، کسب و کار، تحصیل، رزق حلال و تأمین مایحتاج مردم و ... است.

وی تصریح کرد: یکی از پدیده های که به منافع و ثروت ملی و نیز امنیت تأمین معیشت مردم، حقوق بین الملل و ... صدمات جبران ناپذیری وارد می کند، موضوع قاچاق است؛ پلیس با افرادی که از مسیرهای غیرشرعی و نادرست به بنیان های اقتصادی جامعه صدمه می زنند، قاطعانه برخورد می کند.

سردار سلیمانی با بیان اینکه پدیده های مخل امنیت و آرامش جامعه نظیر قاچاق به ابزارهایی برای دشمن تبدیل شده، خاطرنشان کرد: در وضعیتی که ما در آن قرار داریم موضوع قاچاق علاوه بر یک پدیده سیاسی به پدیده امنیتی تبدیل شده به گونه ای که معاندان و دشمنان با این حربه تلاش می کنند تا نظام را تحت فشار قرار دهند.

سردار سلیمانی گفت: در پدیده شوم قاچاق، پلیس با کسانی که درصدد هستند امنیت ملی و سیاست های کلان نظام را مورد صدمه قرار دهند و یا متعرضان به مرزها و امنیت عمومی کشور قاطعانه برخورد می کند.

جانشین فرمانده ناجا با بیان اینکه در حال حاضر در موقعیتی حساس، حیاتی و بسیار تعیین کننده هستیم، گفت: هر چه زمان می گذرد اهمیت این موضوع مضاعف می شود که می توان به تاکیدات موکد فرماندهی معظم کل قوا در دیدار با فرماندهان نیروی انتظامی طی سال های اخیر و لزوم مقابله با قاچاق و مفاسد اقتصادی اشاره کرد.

سردار سلیمانی در پایان خطاب به روسای پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز آگاهی سراسر کشور، گفت: شما مسئولیت سنگینی بر عهده دارید و صمیمانه از تلاش و موفقیت های خوب شما در این حوزه تشکر و قدردانی می کنم، امیدواریم بتوانیم ظرفیت های پایان ناپذیر نیروی انتظامی را به رخ دشمن و پیشگاه ملت عرضه کنیم.

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