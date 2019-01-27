شیب خروج سوخت از کشور ملایمتر شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مویدی در حاشیه نشست تخصصی سالانه مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی سراسر کشور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز توفیق داشتیم در جمع سبزپوشان نیروی انتظامی و در نشست تخصصی مبارزه با قاچاق کالا و ارز حضور پیدا کنیم.

وی با بیان اینکه این نشست دو بار در سال برگزار می شود، افزود: بررسی عملکرد و کارکردهای نیروی انتظامی در این حوزه طی سال گذشته و سال جاری و تبیین برنامه های پیش رو و سال آینده، از محورهای برگزاری این نشست تخصصی است.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: در ۹ ماهه سال ۹۷، بیش از ۱۱۲ هزار پرونده در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شده که بیش از ۹۰ درصد این پرونده ها، حاصل کارکرد و عملکرد نیروی انتظامی است.

وی اضافه کرد: از نظر ارزش ریالی کالاهای قاچاق مکشوفه از ابتدای سال تاکنون و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، شاهد رشد ۸۹ درصدی هستیم، از طرفی از نظر وزنی کالاهای مکشوفه نیز ۱۸ درصد رشد داشته است.

سردار مویدی تأکید کرد: تمرکز بر مقابله با باندها و شبکه های اصلی و کلان از برنامه های جدی سال جاری بود که خوشبختانه با همت ناجا، واجا و با همکاری دستگاه قضا توفیقات و دستاوردهای مطلوبی در این حوزه داشتیم.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز یادآور شد: متأسفانه به دلیل شرایط اقتصادی کشور و به لحاظ آسیب هایی که اقتصاد در گذشته دیده، همچنان شاهدیم که بستر برای برخی افراد قاچاقچی و سوداگر مهیا بوده که بایستی با راهکارهای علمی، تخصصی و تمرکز بر باندهای اصلی و کلان این معضل مرتفع شود، البته باید بگویم گام های خوبی در این حوزه برداشته شده و مقابله با قاچاقچیان به جد دنبال می شود.

دکتر مویدی در پاسخ به این سوال که بعضا مشاهده می شد بعضی از کالاهای موجود در انبارها به عنوان کالای قاچاق توقیف می شد، پاسخ داد: ما در آغاز سال جاری و با شروع بحث برجام، شاهد اتفاقاتی در حوزه اقتصادی بودیم، که بعضا و به ندرت موارد این چنینی مشاهده می شد؛ اما چون مسیر تردد و ترانزیت کالاها از مبادی اصلی و مبدأ مشخص است به آن دسته از افرادی که دارای مدارک مثبته و قانونی بودند، محموله هایشان تحویل داده شد.

این مقام مسئول تأکید کرد: خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته به خصوص در حوزه مقابله با قاچاق کالا و ارز شاهد تحولات مثبتی در این حوزه هستیم به طوری که محموله ای که از مبادی رسمی با مدارک مثبته و قانونی وارد می شود، در فرآیند ترخیص و تحویل، روال قانونی را بدون هیچ مشکلی طی می کند.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره قاچاق دام عنوان کرد: با عنایت خاص ریاست جمهوری در این حوزه و ابلاغیه هیئت دولت، همه سطوح مدیریتی مختلف که در این حوزه مسئول هستند، برای امر مبارزه با قاچاق فعال شدند.

وی افزود: برای امر مبارزه با قاچاق دام ضوابط خوبی تعریف، تدوین و ابلاغ شد و در حال حاضر ساماندهی بحث دام نسبت به گذشته بهتر صورت می گیرد البته از وزارت جهاد کشاورزی بیش از این انتظار داریم، امید است با ساماندهی مباحث مربوط در دام بتوانیم در حفظ و نگهداری این سرمایه بهتر عمل کنیم.

سردار مویدی در پاسخ به سوالی درباره قاچاق دام از مرزهای ایران به کشورهای همسایه عنوان کرد: ممکن است این اتفاق به صورت موردی یا در سطح پایین رخ دهد، بنده این موضوع را رد نمی کنم اما اینکه به صورت سازمان یافته محقق شود را نیز تأیید نمی کنم.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تأکید کرد: قاچاق دام به صورت کلی، کلان و سازمان یافته صورت نمی گیرد و بعضا در مسیرهایی ممکن است به طور موردی وجود داشته باشد .

سردار مویدی خاطر نشان کرد: گمرگ، مرزبانی، نیروی انتظامی، وزارت جهاد کشاورزی و همه دستگاه های مسئول باید برای مبارزه با موضوع قاچاق دام نیز اهتمام ویژه ای داشته باشند .

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره نگهداری اموال مکشوفه قاچاق توضیح داد: درگذشته مشکلاتی در این حوزه داشتیم و تلاش کردیم که این مشکلات را به حداقل برسانیم، هر چند که هنوز برخی مشکلات وجود دارد، اما از ناحیه ریاست جمهوری، معاون رئیس جمهور و هیئت دولت به سازمان اموال تملیکی ابلاغ شده که اموال نگهداری شده را تعیین تکلیف کنند .

سردار مویدی ادامه داد: در بحث اموال تملیکی انتظار داریم سازمان اموال تملیکی تلاش را مضاعف کند و پیرو ابلاغیه دولت به اموال مکشوفه سروسامان بدهد.

این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود درباره وصول جرایم اموال قاچاق عنوان کرد: در ابتدا لازم است از تلاش همه دست اندرکاران و قوه قضائیه در این حوزه تشکر کنم، وصول جرایم این حوزه یکی از مطالبات ماست اما باید بگویم نزدیک به ۲ هزار میلیارد تومان از جرایم اموال مکشوفه قاچاق هنوز دریافت و وصول نشده است و انتظار می رود که این مبلغ توسط قوه قضائیه دریافت و به خزانه دولت واریز شود.

وی درباره پرونده های قاچاق بالای ۵۰۰ میلیون تومان نیز خاطر نشان کرد: بیش از ۱۰ درصد پرونده های قاچاق بیش از ۵۰۰ میلیون تومان می باشد و ما بقی بین ۵۰۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان و بعضا پایین تر است.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره قاچاق پوشاک و مبارزه با آن عنوان کرد: ما شاهد یک دهن کجی و توهین به قوانین از ناحیه برندهای علنی قاچاق بودیم .

وی افزود: سال ها بود که دست اندرکاران مبارزه با قاچاق پوشاک در تلاش بودند که تابلوی برندها را پایین بکشند اما بنا به دلایلی چون لابی گری، رانت و ... این مهم محقق نمی شد.

سردار مویدی بیان کرد: در سال جدید و پیرو سیاست های دولت در پایتخت تابلوی بیش از ۱۱۰ برند به ویژه در مجتمع های بزرگ با همکاری اصناف، اتحادیه ها و نیروی انتظامی پایین کشیده شد به طوری که در این اماکن بلافاصله پوشاک قاچاق تخلیه و پوشاک های داخلی جایگزین شد.

وی ادامه داد: با تحقق این مهم امید تازه ای در دل تولید کنندگان داخلی ایجاد شد و این حرکت به عنوان حمایت از تولید داخل محقق شد و تأثیرات مثبت خود را در بازار تولیدات داخلی گذاشت .

این مقام مسئول ادامه داد: این فرایند پس از تهران در سایر استان ها نیز دنبال می شود در واقع باید بگویم با مظاهر علنی قاچاق به جد برخورد می کنیم.

سردار مویدی درباره کشفیات سوخت نیز توضیح داد: با اقدامات بازدارنده و همت دولت، وزارت نفت، نیروی انتظامی و سایر دستگاه های مسئول، شیب خروج سوخت از کشور نسبت به گذشته کمتر و آرامتر شده است.

وی افزود: البته به این حد قانع نیستیم و همه دوستان در بخش های مختلف اعم از وزارت نفت، گمرگات، ناجا، تعزیرات و ... باید برای جلوگیری از قاچاق سوخت و سایر سرمایه های کشور تلاش مضاعفی داشته باشند .