کشف بیش از ۸۰۰ تن مواد مخدر در کشور طی یک سال گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ایوب سلیمانی جانشین فرمانده نیروی انتظامی در حاشیه سفر به استان بوشهر در جمع خبرنگاران، عملکرد پلیس استان را در عمده شاخص های امنیتی مد نظر مطلوب ارزیابی کرد و اظهار داشت: بعضی از موضوعات و جرایم که در جامعه وجود دارد، در اختیار ما نیست و شرایط اجتماعی و سایر عوامل در ایجاد آن دخیل هستند.

وی گفت: در استان بوشهر با اقدامات به موقعی که انجام شده، بحمد الله هیچ گونه مشکل امنیتی نداریم و همه مرزهای آبی و معابری که به استان مربوط می شود در امنیت کامل به سر می برند.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه در موضوع مواد مخدر متاسفانه علاوه بر مرزهای زمینی در مرزهای آبی نیز حجم جابه جایی مواد نیز زیاد شده است، گفت: پلیس تا به امروز توانسته بیشترین کشفیات مواد مخدر را در یک روند صعودی داشته باشد به نحوی که طی یک سال گذشته بیش از ۸۰۰ تن مواد مخدر کشف شده است.

برنامه ضربتی ناجا در سال آینده برای مبارزه با مواد مخدر

وی تصریح کرد: با تمهیدات ویژه و برنامه ضربتی که برای سال آینده داریم امیدواریم اقدام برجسته ای در بحث مبارزه با مواد مخدر انجام شود و بتوانیم به میزان قابل توجهی فضا و محیط را برای آنهایی که امنیت و سلامت جامعه را تهدید می کنند، ناامن کرده و از ورود مواد مخدر پیشگیری کنیم .

این مقام عالی انتظامی با اشاره به اینکه قبلا مبادی قاچاق کالا عمدتا مرزهای ورودی کشور بود اما امروز به دلیل تغییرات نرخ ارز وضعیت ما متفاوت است، خاطرنشان کرد: قاچاق کالا در مرزهای ورودی و خروجی صورت می گیرد؛ در مرز های خروجی عمدتا تمرکز بر قاچاق سوخت است که استان بوشهر از استان های هدف می باشد.

کاهش روزانه بیش از یک میلیون لیتر قاچاق سوخت طی ماه های اخیر

سردار سلیمانی عنوان داشت: برابر اعلام رسمی وزارت نفت طی ماه های اخیر با تلاش های صورت گرفته توسط پلیس، قاچاق سوخت بیش از یک میلیون لیتر در روز کاهش پیدا کرده و ما این روند را ادامه خواهیم داد تا بتوانیم این بحث را به طور کلی به عنوان یک مسئله حل کنیم.

مسئله جدی در بحث قاچاق دام زنده نداریم

وی درباره قاچاق احشام، بیان کرد: قاچاق دام زنده به صورت مشکلی جدی در کشور مطرح شده بود که می توان گفت با تلاش های بی وقفه و اقدامات صورت گرفته امروز مسئله جدی در این حوزه نداریم و موضوع تحت کنترل است.

تمهیدات ویژه پلیس برای برگزاری هرچه باشکوه تر جشن چهل سالگی انقلاب

جانشین فرمانده ناجا با بیان اینکه در طول سال، مناسبت های مختلفی وجود دارد که پلیس در حال آماده باش و بسیج نیروهای خود می باشد، گفت: نیروی انتظامی تلاش می کند برنامه های دهه فجر امسال و راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن در امنیت و آرامش کامل برگزار شود.

برنامه های پلیس برای تامین امنیت چهارشنبه سوری و تعطیلات نوروز

این مقام ارشد نیروی انتظامی خاطر نشان کرد: پلیس با به کارگیری تدابیر لازم تامین نظم و امنیت چهارشنبه آخر سال را انجام می دهد.

وی با اشاره به اینکه با آماده باش همه امکانات و تجهیزات و همچنین استفاده از ظرفیت پلیس افتخاری برای تامین نظم و امنیت تعطیلات نوروزی از ۲۵ اسفند تا ۲۰ فرورین سال ۹۸ آماده ایم، گفت: امسال امیدواریم با آیین نامه ای که به تصویب شورای امنیت کشور هم رسیده بتوانیم از همکاری بسیج در تامین امنیت محلات در همه ایام سال به ویژه تعطیلات نوروز استفاده کنیم.