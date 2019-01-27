معافیت مشمولان تیم ملی شایعه است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار موسی کمالی رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح در پاسخ به سوالی مبنی بر صحت یا عدم صحت معافیت سربازان تیم ملی اظهار کرد: از سوی یکی از مسئولین ورزش به نقل از اینجانب اعلام شده است که اعضای تیم ملی فوتبال در صورت قهرمانی از خدمت سربازی معاف می‌شوند. این نقل قول صحت ندارد قطعاً اگر خبری در این رابطه باشد از سوی ستاد کل اعلام می‌شود.

وی افزود: در این شرایط همه باید از تیم ملی حمایت کنند، ان شاء الله موفق هم خواهند شد و خدا پشت و پناه‌شان باشد.

سردار کمالی در واکنش به این شایعه تاکید کرد: زمانیکه قانون را هزاربار تکرار کردیم و همه می‌دانند، حتی خود بازیکنان هم از این قانون اطلاع دارند چرا باید یک مقام مسئول از قول بنده خبری که شایعه است را پخش کند؟ در پاسخ به افرادی که می‌گویند فردا بعد از بازی این موضوع را اعلام می‌کردید باید بگویم که نیروهای مسلح و قوانین بازیچه نیستند و از بنده توقع نداشته باشید در برابر یک خبر کذب سکوت کنم و دست روی دست بگذارم.

سردار کمالی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه قانون در این باره چه نقشی دارد، گفت: قانون تنها برای مسابقات جهانی و المپیک است.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز محمدرضا داورزنی معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان ایران در سخنانی اعلام کرد: سربازان مشمول تیم ملی فوتبال در صورتی که قهرمان آسیا شوند طبق اعلام ستاد کل نیروهای مسلح از خدمت سربازی معاف خواهند شد.