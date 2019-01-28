برخی از وزرای دولت مشغول واردات و صادرات هستند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیرضابیگی ظهر امروز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران با تأکید بر اینکه بنده به‌عنوان نماینده مردم در مجلس فرآیندهای مالی شرکت نفت را پیگیری و تعقیب می‌کنم، اظهار داشت: چطور می‌شود یک کارمند وزارت نفت به‌آسانی ۲۰۰ میلیارد تومان از پول بیت‌المال را از کشور خارج کند و وقتی خواستند دستگیرش کنند دو ساعت قبل بازداشت از کشور گریخته بود.

وی افزود: وقتی سرایدار مدرسه‌ای می‌خواهد ۲۰ هزار تومان برای مدرسه خرید کنند در برگ‌های مختلف از او امضاء می‌گیرند ولی در اختلاس کارمند وزارت نفت که ۲۰۰ میلیارد تومان از پول کشور را به خارج منتقل می‌کند کسی هم مطلع نمی‌شود در حالی که این میزان اختلاس برابر با بودجه عمرانی استانی همانند آذربایجان شرقی است.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس ادامه داد: مردم حق‌دارند از اختلاس‌ها گله‌مند باشند چون برخوردی با اختلاس‌گران نمی‌شود و زمانی که فردی به سمتی منصوب می‌شود فکر می‌کند بیت‌المال ارث پدری اوست باید از آن بدون اجازه هر اندازه دلخواهش بود برداشت کند.

وزیر دولت نمی‌تواند واردکننده و صادرکننده مجوز واردات به کشور باشد

بیگی بر لزوم مقابله با اختلاس‌گران و بازگرداندن اعتماد عمومی تأکید کرد و گفت: تا زمانی که شفاف‌سازی مالی نباشد و قوای سه‌گانه با اختلاس‌گران برخورد نکنند انتظار اعتماد مردم به مسئولان را نداشته باشیم.

وی تصریح کرد: بنده تنها نماینده تبریز بودم که در مخالفت با وزیر سابق بهداشت و درمان در مجلس سخنرانی کردم چون آقای هاشمی شرکتی وارداتی داشت و اجناس وارد شده را با ملزم کردن دانشگاه‌های علوم پزشکی باید از فلان شرکت خریدهای خود را انجام دهند، مگر می‌شود فردی هم واردکننده و هم خریدار باشد؟ وزیر سابق بهداشت هم مجوز واردات می‌داد و هم خود واردکننده بود که از طریق شرکت‌هایش به دولت با پول مردم کالای وارداتی می‌فروخت.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس با اشاره موافقت مجلس برای در اختیار گذاشتن ۶۵ هزار میلیارد تومان از منابع کشور در اختیار جهت اشتغال‌زایی خاطرنشان کرد: مجلس در حالی با برداشت ۶۵ هزار میلیارد تومان از منابع کشور و واگذاری آن به دولت به‌منظور اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی موافقت کرد که دولت در طول هشت ماه عملکردی ۵ هزار میلیارد تومانی داشت یعنی توانسته بود کمتر از ۱۰ درصد هزینه کند.

بیگی با تأکید بر اینکه چرا باید مردم تاوان سوء مدیریت‌های مسئولان را دهند، خاطرنشان کرد: وقتی وزیری از کابینه دولت می‌گوید من سه هزار میلیارد تومان دارایی دارم کسی از او نمی‌پرسد که شما کارمندی در دولت بودید چطور به این ثروت هنگفت دست‌یافتی؟ از این‌رو طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان مطرح شد شاید شفاف‌سازی شود ولی چون مخالفان زیاد بودند با شکست مواجه شد.