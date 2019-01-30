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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۰۴

رئیس سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی:

آستان قدس رضوی ارتباط خوبی با رهبران ادیان جهان برقرار کرده است

آستان قدس رضوی ارتباط خوبی با رهبران ادیان جهان برقرار کرده است

مشهد-رئیس سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی گفت: درحوزه دینی و فرهنگی این آستان مقدس ارتباطات مناسبی با رهبران و نخبگان مذهبی جهان برقرار کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حجت گنابادی نژاد صبح چهارشنبه در نخستین همایش بین‌المللی امام رضا(ع) و گفتگوی ادیان که در تالار قدس حرم مطهر رضوی برگزار شد اظهارکرد: در دوره جدید مدیریت آستان قدس رضوی با تأسی از سیره حضرت رضا(ع) و براساس منشور هفت گانه  رهبر معظم انقلاب اسلامی در حوزه فرهنگی ارتباطات مناسبی با رهبران و نخبگان مذهبی برقرار شد که برگزاری این همایش نیز در همین راستا صورت گرفته است.

وی افزود: همایش بین‌المللی امام رضا(ع) و گفتگوی ادیان با هشت پیش همایش، چهار همایش در داخل و چهار همایش در خارج تدارک دیده شده که با همکاری برخی دانشگاه های مطرح کشور برگزار می شود. 

رئیس سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی در ادامه بیان کرد: امروز به برکت وجود امام هشتم(ع) مشهد پایگاه فرهنگی، مذهبی و علمی ملجاء ارادتمندان و عاشقان بسیاری از کشورهای مختلف جهان است. 

گنابادی نژاد اظهارکرد: آستان قدس رضوی، ظرفیت‌های خوبی در عرصه فرهنگی دارد که کتابخانه مرکزی و بیست کتابخانه وابسته دیگر با بیست میلیون عضو، مجموعه‌های دانشگاهی اعم از دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، بنیاد فرهنگی رضوی  از برکات و دستآوردهای این مجموعه است.

وی خاطرنشان کرد: ۵۰ هزار خادم به صورت افتخاری و با نام امام علی بن موسی الرضا(ع) در این آستان نورانی مشغول خدمت به زائران هستندو ۲۰۰ هزار داوطلب مردمی شامل اساتید حوزه و دانشگاه، نوجوانان و هنرمندان در عرصه‌های مختلف با عنوان خادمیاری خدمت می‌کنند.

کد مطلب 4528280

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