در مسیر هدایت مردم نباید پرخاش کنیم/ مواظب افراط و تفریط باشیم

به گزارش خبرگزاری مهر، گردهمایی دبیران استان های ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور با حضور رئیس و دبیر محترم ستاد روز گذشته، در سالن جلسات این ستاد برگزار شد.

رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور در نشست دبیران استان های این ستاد گفت: امتی که حق ضعیف را بدون تحقیر نگیرد، ستوده نیست. مبارزه با بی حجابی مبارزه با معلول است، باید با علت ها مبارزه کرد.

آیت الله کاظم صدیقی، رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور با اشاره به اهمیت این فریضه الهی خاطرنشان کرد: طبق فرمایش معصوم، هیچ امتی ستوده نیست، قداست ندارد و نمی شود آن را پاک دانست که حق فرد ضعیف را از قوی نگیرد، درحالی که آن ضعیف تحقیر نشود.

آیت الله صدیقی ادامه داد: این خیلی نکات ظریفی دارد، در وهله اول به فرمایش معصوم امتی که زنده است در میان آنان از ضعیف حمایت می شود، از مظلوم جانب داری می شود و افتاده بلند می شود. این مسئله نگاه عملی به جبران ضعف مستضعفین است که خود سیره انقلابی محسوب می شود. از نظر معنوی و فرهنگی نیز حفظ شخصیت مظلوم مسئله این حدیث گرانقدر است.

رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور افزود: جامعه ما باید جامعه ای باشد که اگر فرد مظلومی به نیروی انتظامی یا به دستگاه قضایی مراجعه کند باید هم بداند عدل اقامه می شود و قانون اجرا می شود و هم پشت در اتاق ها تحقیر نمی شود. روحیه دادن به امت و ولی نعمت دانستن آنها خیلی مهم است. باید فرد ضعیف را از نظر روحی و کرامت انسانی بالا برد. این جزء وظایف توحیدی است که متاسفانه در جامعه امروز ما اینگونه نیست. نه در مورد فقرا حفظ کرامت می شود و نه در مورد مظلومین. این یکی از مواردی است که باید معروف و منکر آن را بشناسیم و کمر به احیای آن ببندیم.

رئیس حوزه علمیه امام خمینی ره با اشاره به حدیث دیگری از امام محمدباقر(ع) گفت: درآخرالزمان قومی می آیند که دنباله روی از قومی می کنند که ریاکارند. یعنی اهل قرائت هستند، ظواهر دین را هم انجام می دهند، اما تازه به دوران رسیده هستند که امر به معروف و نهی از منکر را از وظایف خود نمی دانند، مگر زمانی که ضرری برایشان نداشته باشد! حرف می زنند اما جایی که پای آبرو، منصب و کمتر شدن امتیازات به میان می آید سکوت می کنند و در این موارد هر جنایتی در جامعه رخ بدهد نای حرف زدن ندارند.

آیت الله صدیقی ادامه داد: این حدیث بسیار گویا و زنده است، انگار امروز به ما خطاب میکنند. همانطور که حضرت ابراهیم(ع) یک تنه در برابر بت ها و بت پرستان ایستادند و این سحر را باطل کردند، یک جوان میتواند جامعه ای را متحول کند. متاسفانه ما در جامعه امروز دچار ادم های کم عقلی شده ایم که عقل را در بی غیرتی میدانند در رفاه طلبی میدانند و برای فرار از سنگر نشینی برای دفاع از ارزش ها دنبال اخوندهای فتنه هستند و از ضلات علما پیروی می کنند.

آیت الله صدیقی گفت: امر به معروف و نهی از منکر فریضه ای عظیم است که قوام سایر فرایض به آن بستگی دارد. در واقع حفاظ دین، شرع، شرف و ناموس است و حصاری برای اقتدار و عزت اسلامی به حساب می آید.

امام جمعه موقت تهران گفت: اگر این اتفاقات در جامعه رخ بدهد خداوند غضب می کند و غضبش شامل تمامی افراد می شود و عقابش تنها شامل بی عرضه ها و بی غیرت ها نیست، بلکه تر و خشک را با هم می سوزند و ادمهای خوبی هم که اهل فجور نیستند در این آتش می سوزند. واقعیت این است که فرائض اگر بخواهد سرپا باشد در پناه امر به معروف و نهی از منکر خواهد بود و امنیت دینی به امر به معروف و نهی از منکر است. تجارت های حلال در پناه امر به معروف خواهد بود و طبق وعده الهی موجب عمران و آبادانی زمین ها می شود.

آیت الله صدیقی ادامه داد: نکند حکام دروغگو را ببینید و انزجار واقعی و قلبی نداشته باشید، رشوه و فساد و انواع رانت خواری ها را ببینیم اما برای ما مهم نباشد. باید این احساس و غیرت باطنی را در خود داشته باشید و سپس خاموش نباشید. فریاد بزنید و به صورت هاشان چنگ بزنید و از ابرو نترسید.

آیت الله صدیقی به تناسب مجازات با گناه اشاره کرد و گفت: شما هرجا درد دیدید به اندازه درمان از دارو استفاده کنید و مواظب افراط و تفریط باشید

وی با اشاره به موضوعات امر به معروف و نهی از منکر گفت: این فریضه به وسعت زندگی بشر است و احیای همه ارزش ها و مقابله با همه ضد ارزشهاست و اختصاصی به مسئله خاصی ندارد. چتر و پناهگاهی است که مرز قانون، شرع، اخلاق، سیاست و همه امور را در مسیر حق حفاظت میکند و از خروج موضوعات از مسائل شرعی، قانونی و اخلاقی جلوگیری می کند. این از همه امور حکومتی مهم تر است.

آیت الله صدیقی خاطرنشان کرد: حکومت در پناه امر به معروف و نظارت عمومی در مسیرعدل می ماند و اگر امر به معروف ویران شود، حکومت خودسر و افزون طلب میشود. امت اسلامی با این روحیه می تواند هر حاکمی را ملزم به حرکت در چارچوب قانون و عدل کند. اگر حاکمی ببیند مردم بی تفاوت هستند و نظارت عمومی وجود ندارد و نظارت اداری تحت قدرت خود حاکمیت باشد، باعث جاه طلبی می شود و از مسیر خود خروج خواهد کرد.

امام جمعه موقت تهران اشاره کرد: حکومتی عدالت، کرامت و حسن تدبیرش تضمین شده است که روحیه نظارتی در مردم احیا شود و مردم خود را عیون حکومت و خود بدانند. حساسیت باید در توده ها و اقشار مختلف، نسبت به بدی، زشتی، خشونت، بدرفتاری، خیانت و ویژه خواری ها ایجاد شود.

وی در ادامه گفت: حساس کردن مردم به اجرای دستورات الهی و مقابله با قانون شکنی ها و هنجار شکنیها، روح امر به معروف و اقتدار ملی و توده هاست. امر به معروف برای توده های مردم هم سلاح است و هم نقش سپر را ایفا می کند. در این سنگر مردم ارزش ها را حفظ می کنند و همه کاره خودشان هستند، همچنان که با این سلاح مشکلات را ریشه کن می کنند و با این دارو، مشکلات حکومت و غیرحکومت را درمان میکنند.

آیت الله صدیقی افزود: اگر کسی پرچم امر به معروف را در دست گرفت و هدایت عمومی را در مسیر اقامه فریضه فراموش شده قرار داد باید از خودش شروع کند، یعنی حرف افاقه نمی کند باید نقدپذیری را از خودمان شروع کنیم. به فرمایش مقام معظم رهبری با دستمال کثیف نمی شود شیشه کثیف را پاک کرد.

امام جمعه موقت تهران ادامه داد: افرادی که قصد احیای این فریضه و مردم را دارند و باید به سلاح معنویت، فرهنگ و باور مسلح باشند! اگر بخواهیم باورهای دینی احیا و تصحیح شود، یعنی همه مردم خوب فکرکنند و خوب عمل کنند، خودمان باید در حوزه اندیشه صالح ترین، عاشق ترین و کارآمدترین باشیم.

وی در ادامه افزود: امر به معروف در بعد پیشگیری ضرورت و اولویت بیشتری دارد. نباید بنشینیم تا واقعه و حادثه ای اتفاق بیفتد و بخوایم جبران کنیم. باید جرات را از ادم های خاطی گرفت که برای این اتفاق باید یک حضور عمومی وجود داشته باشد. در این جبهه همه باید حاضر باشند. باید یک بعد روانی در سراسر کشور برپا شود که در موضوعات حکومتی، ملی و اقتصادی هر خاطی از سایه خودش هم بترسد و همیشه نگاه مراقب مردم را در نزدیکی حس کند. این حالت پایشی اگر نهادینه شود تبدیل به خیر امت خواهید شد.

آیت الله صدیقی ادامه داد: مرحوم محقق اردبیلی فرمودند: ما گناه صغیره نداریم. شکستن حریم خدا و نادیده گرفتن دستورات الهی در هر رده ای باشد کبیره است. اما گناهان نسبت به همدیگر کبیره و صغیره پیدا میکنند. کسی منکر نیست بی حجابی خلاف شرع است، حالا یک دختر بچه که بدحجاب است و پیش از آن هم فکر میکرد که بدحجابی بد است اما به خاطر شرایط رشد خود رعایت و اهتمام نداشت، اگر برخورد بدی با او صورت بگیرد به گونه ای که در انزار عمومی انگشت نما شود نه تنها تاثیری در او ندارد، بلکه در همان جوانی به اصل دین تردید می کند. دینی که اورا اینگونه بی آبرو میکند، . مبارزه با بی حجابی مبارزه با معلول است.

رئیس ستاد امر به معروف کشور به قیام امام حسین ع اشاره کرد و گفت: نهی از منکر امام حسین ع نهی از منکر علت ها بود. حکومت منشا فساد است، باید ریشه ها را درست کرد. باید قانون گذاری ها درست شود، باید انحراف قانون گذاری و اصلاح انتخابات در دستور کار امر به معروف قرار بگیرد. در سایر گناه ها، از حجاب گرفته تا انداختن زباله در خیابان و ناراضی کردن ارباب رجوع همه منکر هستند و باید با آنها برخورد شود. اما درجه برخورد باید آموزش داده شود. باید مخاطب شناسی شود. گاهی یک تشر اصلاح و گاهی همین تشر تخریب می کند. اینها خیلی هم آموزشی نیست لذا باید امران به معروف این امادگی را داشته باشند و بیمار و منشا بیماری شان را بشناسند. اگر تشخیص داده شود راحت تر درمان میشود.

آیت الله صدیقی ضمن برشمردن اولویت ها افزود: نکته سوم اولیت هاست. نباید اجازه داد حرمت های الهی نادیده گرفته شود و به خدای ما کسی جسارت کند و قانون الهی در زیر پا له بشود. باید فضاسازی ما به گونه ای باشد که کسی جرات رشوه خواری، فساد و تبلیغ از ادم های بی دین نداشته باشد ولی کافی نیست. ما می خواهیم این فضا را برای سالم سازی ریشه ای فراهم کنیم. در قران ابتدا اعتقادات، بعد اخلاق و بعد عمل قرار دارند. لذا ما هم باید رعایت اولویتهارا کنیم. هر شهری و استانی الویت های خاص خود را دارد. باید اولویت ها را مشخص کنیم و بر اساس ان تقسیم نیرو کنیم و انرژیمان را در اولویت ها مصرف کنیم.

آیت الله صدیقی با تاکید بر جوانان ادامه داد: باید دانشگاهها و دبیرستانها و معلمان و اساتید را در اولویت قرار دهیم. از اینها مهم تر حوزه های علمیه است. اگر حوزه ها درست باشد همه جا درست است. لذا هم حوزه، هم مسئولین سیاسی دولت در قوای سه گانه مهم هستند، اگر در این نقاط خرابی داشته باشیم مملکت خراب است.

امام جمعه موقت تهران گفت: لذا باید مردم را به این موارد حساس کنیم. مردم نباید فساد دولت دانشگاه و حوزه را تحمل کنند. اخوند منحرف را نباید تحمل کند. این هنر ستاد امر به معروف است. ما امکان کافی نداریم که یک به یک برخورد کنیم، اما باید خطوط کلی را ترسیم کنیم و با اولویت ها پیش برویم و با ریشه ها و علت ها برخورد کنیم

آیت الله صدیقی، رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور با اشاره به زحمات آیت الله جنتی، رئیس سابق این ستاد و با تشکر از زحمات زرگر، دبیر پیشین ستاد گفت: بیایید در امر به معروف و نهی از منکر بندگی نشان بدهیم و باور داشته باشیم که در حال بندگی هستیم. باید ناز مریض را بکشیم، دورش بگردیم و به تعصی از پیامبر گرامی اسلام، در جایی که میخواهیم مردم را هدایت کنیم آتش و سنگ هم بر روی سر ما ریختند، پرخاش نکنیم و توکل بر خدا و توسل بر ائمه اطهار، به همراه مراقبت از خود را در دستور کار قرار دهیم که این خود شرط موفقیت است.