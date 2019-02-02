به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه فردوسی مشهد، در این اطلاعیه آمده است: «با توجه به ارسال ایمیلهای جعلی ناشناس برای برخی از اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، با این عنوان که «شما برترین عضو علمی سال، منتخبشدهاید» و درخواست ارائه مدارک هویتی(سی وی) همراه با پرداخت مبلغ ۲۰۰ دلار وجه و مطالبه برنامه علمی سالهای آینده از هرگونه همکاری در این خصوص و موارد مشابه که میتواند مصداق تخلیه اطلاعات باشد، خودداری شود.»
دانشگاه فردوسی هشدار داد؛
ارسال ایمیلهای جعلی ناشناس برای برخی اساتید دانشگاه ها
دانشگاه فردوسی مشهد درخصوص ارسال ایمیل های جعلی ناشناس برای برخی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی هشدار داد.
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