به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه فردوسی مشهد، در این اطلاعیه آمده است: «با توجه به ارسال ایمیل‌های جعلی ناشناس برای برخی از اعضای هیئت‌ علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، با این عنوان که «شما برترین عضو علمی سال، منتخب‌شده‌اید» و درخواست ارائه مدارک هویتی(سی وی) همراه با پرداخت مبلغ ۲۰۰ دلار وجه و مطالبه برنامه علمی سال‌های آینده از هرگونه همکاری در این خصوص و موارد مشابه که می‌تواند مصداق تخلیه اطلاعات باشد، خودداری شود.»