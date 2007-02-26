طنزهای کودکانه منوچهر احترامی منتشر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب " بچه ها منم بازی " (جلدهای 2و3) تا دو هفته دیگر توسط نشر گل آقا منتشر می شود. این کتاب را منوچهر احترامی - طنزپرداز - نوشته و تصویرگری آن را سلمان طاهری انجام داده است.

منوچهر احترامی یکی از طنزنویسانی است که در دهه سی و چهل فعالیت های خود را با روزنامه توفیق آغاز کرد. روزنامه ای که علاوه براحترامی، کیومرث صابری،عمران صلاحی و... را نیز در خود پرورش داد. بعد از روزنامه توفیق احترامی با اشراف یافتن به حیطه طنز به فعالیت خود ادامه داد. از وی آثار بسیاری در مطبوعات به جای مانده است که عمده این فعالیت ها را می توان در نشریه گل آقا مشاهده کرد.

این طنزنویس در حال حاضر در دفتر " بچه ها گل آقا " به تدریس طنز مطبوعاتی مشغول است و با همکاری سازمان فرهنگی هنری شهرداری مجموعه ای از کتاب های جیبی درباره متروی شهری را برای کودکان و نوجوانان منتشر ساخته است.