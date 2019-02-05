یک عاشقانه عربی در ایران/«تو بالاتر از عشقی» خواندنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، رمان «تو بالاتر از عشقی» نوشته لیلاز طاها نویسنده عرب، بهتازگی با ترجمه فهیمه گدازچیان توسط انتشارات کتابسرای تندیس منتشر و راهی بازار نشر شده است.
خانم لیلاز طاها از مادری سوری و پدری فلسطینی در کویت متولد شد و در پی تجاوز نظامی عراق به کویت در سال ۱۹۹۰ با خانوادهاش به آمریکا مهاجرت کرد. از این نویسنده رمانهای «سایههای دمشق» در سال ۲۰۱۴ و «بادامهای تلخ» یا همان «تو بالاتر از عشقی» در سال ۲۰۱۵ منتشر شدند. جدیدترین اثر طاها هم با عنوان «گمشده در آویشن» چاپ شده است.
عامل اصلی نوشتهشدن کتاب «تو بالاتر از عشقی» افسردگی پدر طاها بود که باعث شد شوق و انگیزه نوشتن آن را پیدا کند.
ترجمه فارسی این کتاب با ۳۵۲ صفحه و قیمت ۳۵ هزار تومان منتشر شده است.
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