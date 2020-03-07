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۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۸:۲۴

توسط کتابسرای تندیس؛

ترجمه «در اسارت زمان» چاپ شد/تلفیق داستانی گذشته و آینده

ترجمه «در اسارت زمان» چاپ شد/تلفیق داستانی گذشته و آینده

رمان علمی «در اسارت زمان» نوشته بن التون با ترجمه بابک اسلامیه توسط انتشارات کتابسرای تندیس منتشر و راهی بازار نشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رمان «در اسارت زمان» نوشته بن التون به‌تازگی با ترجمه بابک اسلامیه توسط انتشارات کتابسرای تندیس منتشر و راهی بازار نشر شده است. این‌رمان در گروه ادبیات علمی و تاریخی قرار دارد.

بن التون، نویسنده انگلیسی کتاب پیش‌رو، بستر زمانی این‌قصه خود را در اروپای اوایل قرن بیستم در نظر گرفته است. داستان «در اسارت زمان» از این‌قرار است که هیو استانتن نظامی کهنه‌کار و ماجراجو، که تنهاترین مرد روی زمین هم هست، در روز اول ژوئن ۱۹۱۴ درگیر این باور می‌شود که هیچ‌کدام از کسانی را که زمانی می‌شناخته یا دوست داشته، هنوز به دنیا نیامده یا شاید هرگز به دنیا نیایند.

در ادامه داستان، استانتن که می‌داند یک‌جنگ بزرگ و هولناک در پیش است، متوجه واقعیاتی می‌شود که مربوط به قرن بیستم هستند اما برای او به صفحات تاریخ پیوسته‌اند؛ از جمله این‌که یک جنون جمعی بناست تمدن اروپا را نابود کند و میلیون‌ها نفر انسان بدبخت شوند. بنابراین او باید از بروز جنگ جلوگیری و تاریخ را تغییر دهد.

این‌کتاب با ۴۶۴ صفحه و قیمت ۶۵ هزار تومان منتشر شده است.

کد مطلب 4869939

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