انتشار ویراست جدید «جاده تارا»/ داستانی از روزگار تولد اینترنت

به گزارش خبرنگار مهر، ویراست دوم رمان «جاده تارا» نوشته مائیو بنچی به زودی با ترجمه اسدالله امرایی توسط انتشارات کتابسرای تندیس منتشر و راهی بازار نشر می شود.

این کتاب، رمانی پرماجرا را شامل می‌شود که درباره ارزش‌های تغییرکرده زندگی در دو طرف اقیانوس اطلس هستند. بخش‌هایی از روابط انسانی که پیش از این آزموده نشده بودند، از جمله موضوعات مورد توجه نویسنده این کتاب هستند. داستان «جاده تارا» در دهه ۱۹۹۰ جریان دارد و مربوط به زمان همه‌گیر شدن اینترنت است. در آغاز داستان، مسافرتی شکل می‌گیرد؛ مسافرتی که در آن از هتل و چادر مسافرتی و کوله‌پشتی‌های دهه هفتاد و هشتاد خبری نیست.

دو مسافر، خانه‌های خود را با هم عوض می‌کنند؛ هرکدام فرهنگ خود را با خود می‌آورند و با همسایه‌هایی جدید آشنا می‌شوند. در ادامه، عشق‌ها و خیانت‌ها و دورویی‌ها و حسادت‌هایی برملا می‌شود که تا دیروز در پستوی خانه نهان بود.

ویراست جدید این رمان به زودی توسط کتابسرای تندیس منتشر و راهی بازار نشر می‌شود.

یکی از کتاب‌هایی هم که این ناشر به تازگی چاپ کرده، رمان «یک عمر زندگی» نوشته زِ تالر روبرت است که توسط مهوش خرمی پور ترجمه شده است.

این رمان با ۱۱۲ صفحه، درباره مردی به نام آندریاس اِگِر است. او در دهکده‌ای در رشته کوه‌های آلپ زندگی می‌کند؛ دهکده‌ای با روزهای پر از سختی و بی‌رحمی. این رمان یک اثر ادبی در کوچک‌ترین قالب ممکن است و آب و هوا و زندگی در کوهستان به خوبی در آن توصیف شده است.

این کتاب به تازگی با قیمت ۸ هزار تومان منتشر شده است.