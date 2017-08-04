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۱۳ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۰۹

«تاریک تر از جادو» به کتابفروشی‌ها آمد

«تاریک تر از جادو» به کتابفروشی‌ها آمد

رمان «تاریک تر از جادو» نوشته وی. ای. شبواب با ترجمه محمد جوادی توسط انتشارات کتابسرای تندیس منتشر و راهی بازار نشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انتشارات کتابسرای تندیس، رمان «تاریک تر از جادو» نوشته وی. ای. شبواب، به تازگی با ترجمه محمد جوادی توسط انتشارات کتابسرای تندیس منتشر و راهی بازار نشر شده است.

وی. ای. شبواب یکی از نویسندگان آمریکایی در ژانر ادبیات فانتزی است که تا به حال ۱۴ رمان در این حوزه نوشته است. او با همین تعداد کتاب، تعداد زیادی جایزه را در کارنامه خود ثبت کرده و مخاطبانی برای آثار خود دست و پا کرده است.

رمان «تاریک تر از جادو» ی این نویسنده که در سال ۲۰۱۵ چاپ شد، اولین بخش از مجموعه داستانی «سایه‌های جادو» است. این رمان در سال انتشارش، به‌عنوان یکی از بهترین رمان‌های فانتزی سایت گودریدز معرفی شد.

خلاصه داستان این رمان به این ترتیب است که مردم از جادو تغذیه کردند و جادو هم از آن‌ها، در نتیجه جسمشان و ذهن شان و بعد روحشان در خود بلعیده شد...

این کتاب با ۴۷۲ صفحه و قیمت ۳۰ هزار تومان به چاپ رسیده است.

کد مطلب 4047650

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