رونمایی از پوستر «مدیترانه» با حضور خانواده شهدا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، مراسم رونمایی از پوستر رسمی فیلم سینمایی «مدیترانه» به کارگردانی هادی حاجتمند با حضور خانواده شهدا، مسئولان و عوامل این فیلم در پردیس سینمایی هویزه برگزار شد.

پوستر فیلم سینمایی «مدیترانه» با طرحی از محمد روح الامین توسط خانواده شهدای مدافع حرم رونمایی شد.

فیلم سینمایی «مدیترانه» در سینماهای مردمی و سینمای هنرمندان در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمده است.

این فیلم سینمایی به کارگردانی هادی حاجتمند طی ۳ ماه در مشهد و سوریه فیلمبرداری شد.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «واقعاً میشه از تو دل یه حادثه یه نفر زنده بیرون بیاد و قصه ش رو تعریف کنه؟»

مهراوه شریفی نیا، پوریا پورسرخ و بهرنگ علوی از جمله بازیگران این فیلم به تهیه کنندگی رشید حاجتمند هستند.

عوامل فیلم سینمایی «مدیترانه» عبارتند از کارگردان: هادی حاجتمند، تهیه کننده: رشید حاجتمند، مدیر تولید: محمد حسین غفرانی، مدیر تولید بخش جنگی: هاشم مسعودی، نویسنده: صابر الله دادیان، تدوین: مهدی سعدی، مدیر فیلم برداری: علی عظیم زاده طهرانی، مدیر صدابرداری: محسن طیبی، موسیقی: حبیب خزائی‌فر، طراح چهره‌پردازی: محمدرضا قومی، طراحی و ترکیب صدا: محمد حسین ابراهیمی، طراح صحنه: مهدی آفتابی، طراح لباس: سهیلا جوادی، مدیر جلوه‌های ویژه: حمید رسولیان، طراح جلوه‌های بصری: حسن پیله ور، طراح گرافیک: محمد روح الامین، عکاس: حمیدرضا سادات فاطمی، مشاور رسانه‌ای: مهرداد معظمی، روابط عمومی: محمود سعیدی مقدم