محمد اسلامی در گفت وگو با خبرنگار مهر در مورد راه حل رفع مشکلات و برخی رانت هایی که در توزیع قیر ایجاد شده، اظهار داشت: ما باید اجازه دهیم توزیع قیر به حالت عادی برگردد؛ این همه مصالح ساختمانی داریم قیر هم یکی از آنها؛ همانگونه که بقیه مصالح تأمین می شود، قیر را هم تأمین کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا با خارج شدن قیر از بورس کالا موافق هستید؟ گفت: من وارد این موضوع نمی شوم. بحث من این است که اجازه بدهیم توزیع قیر عادی شود. به این صورت که مستقیما از پالایشگاه خریداری کرده و به مصرف برسانند. ما وضع موجود را نمی پسندیم.

وزیر راه و شهرسازی درباره موضوع افتتاح کانال مالی ویژه حمل و نقل هوایی برای خرید هواپیما که چندی پیش از سوی مدیرعامل ایران ایر اعلام شد، تصریح کرد: در حال خرید و ابتیاع تعدادی هواپیما هستیم.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر که آیا هواپیماهای در حال ورود به کشور، دست دوم هستند؟ گفت: نو و دست دوم ندارد؛ هواپیماهای خیلی خوبی هستند.