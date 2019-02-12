گفتگوی عود و گیتار شنیدنی شد/ میزبانی «زریاب» در تالار وحدت

به گزارش خبرگزاری مهر، کنسرت هم‌نوازی عود و گیتار «زریاب» به سرپرستی و آهنگسازی مجید ناظم پور ساعت ۲۱:۳۰ روز شنبه یازدهم اسفندماه به همت موسسه فرهنگی هنری «رادنواندیش» با مدیریت بردیا صدرنوری و همکاری موسسه فرهنگی هنری «سرای عود زریاب» در تالار وحدت تهران برگزار می‌شود.

در این کنسرت که با همنوازی ساز باستانی عود و همراهی انواع گیتار و سازهای کوبه‌ای همراه خواهد بود، قطعاتی منتخب از آلبوم پرمخاطب «زریاب» به آهنگسازی مجید ناظم پور نوازنده شناخته شده عود، آهنگساز و پژوهشگر موسیقی اجرا می‌شود. آهنگساز در این اثر کوشیده بود تا سه ژانر موسیقایی ایرانی، عربی و فلامنکو را در هم آمیخته و فضایی جدید را خلق کند.

ناظم پور در این کنسرت تصمیم دارد محتوای آلبوم «زریاب» را که جزو پرشنونده ترین موسیقی‌های پخش شده از رادیو است، به شکل وسیع تر به همراه سازهای مدرن الکترونیک اجرا کند.

امیرحسین حمیدی نوازنده گیتار، بنیامین مباشر امینی نوازنده گیتار، سهراب علیجانی نوازنده گیتار بیس، شایان میرغفوری نوازنده گیتار الکتریک، سیاوش معصومی نوازنده کوزه، مهرزاد املشی نوازنده کاخن و داربوکا، افشین هنرور نوازنده بندیر و تمبک و مجید ناظم پور آهنگساز، سرپرست گروه و نوازند عود، گروه اجرایی این کنسرت را تشکیل می‌دهند.

کنسرت هم نوازی عود و گیتار «زریاب» به سرپرستی و آهنگسازی مجید ناظم پور ساعت ۲۱ روز شنبه یازدهم اسفندماه در تالار وحدت برگزار خواهد شد.