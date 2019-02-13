به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم هادی نخستین روز اردیبهشت ۱۳۳۶ در محله شهید سعیدی حوالی میدان خراسان به دنیا آمد. ابراهیم نوجوان بود که پدرش را از دست داد. دوران دبستان را به مدرسه طالقانی رفت و دبیرستان را نیز در مدارس ابوریحان وکریم خان به پایان برد. سال ۵۵ توانست به دریافت دیپلم ادبی نائل شود. از همان سال های پایانی دبیرستان مطالعات غیر درسی را نیز شروع کرد. حضور در هیات جوانان وحدت اسلامی و همراهی و شاگردی استادانی چون علامه محمد تقی جعفری در رشد شخصیتی ابراهیم بسیار موثر بود. ابراهیم در دوران پیروزی انقلاب شجاعت های بسیاری از خود نشان داد.

او همزمان با تحصیل علم به کار در بازار تهران مشغول بود. پس از انقلاب در سازمان تربیت بدنی مشغول به کار و بعد از آن به آموزش پرورش منتقل شد. ابراهیم هادی اهل ورزش بود. با ورزش پهلوانی یعنی ورزش باستانی شروع کرد. در والیبال وکشتی بی نظیر بود. هرگز در هیچ میدانی پا پس نکشید و مردانه می ایستاد.

با شروع جنگ تحمیلی در جبهه حضور یافت و در عملیات والفجر مقدماتی، پنج روز در محاصره دشمن استقامت کرد تا آن‌که امام (ره) او ویارانش را ملائکه‌الله نامید. سرانجام در غروب ۲۲ بهمن سال ۱۳۶۱ پس از آن‌که توانست یارانش را از بند محاصره رهایی بخشد، با لبی تشنه به شهادت رسید و دیگر کسی پیکرش را ندید.

همایش «شهید ابراهیم هادی و ۳۰۰ شهید کانال کمیل و حنظله» با شعار ابراهیم؛ هادی دلها، از ساعت ۱۷ تا ۱۲ و ۳۰ دقیقه روز ۲۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۷ در سالن وزارت کشور برگزار می‌شود. در این همایش از کتاب شهید ابراهیم هادی به زبان‌های اسپانیایی، اردو، آذری و روسی و همچنین کتاب‌های «کامبوزیا»، «من ادواردو نیستم»، «فرزندان مسجد» و «من زینبی‌ام» رونمایی خواهند شد.